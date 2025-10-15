Alias “Gabriela”, a un paso de ir a juicio por magnicidio de Miguel Uribe Turbay

Katerine Andrea Martínez Martínez, alias "Gabriela", es la tercera persona capturada por su presunta participación en el atentado al senador Miguel Uribe Turbay, el pasado 7 de junio. Foto: Redes sociales

Katerine Andrea Martínez Martínez, conocida como alias “Gabriela” está a un paso de ir a juicio por el crimen del exsenador y excandidato presidencial Miguel Uribe Turbay. La mujer, señalada de haber participado en la planeación y ejecución del magnicidio, tendrá que responder por los presuntos delitos de homicidio; fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y concierto para delinquir, todas las conductas agravadas.

La Fiscalía tiene toda una batería de pruebas en su contra. Según el ente investigador, la mujer de 19 años al parecer recogió en la localidad de Suba (Bogotá) la pistola tipo Glock con la que se le disparó al político. Según las pruebas, el arma habría sido modificada para “aumentar su letalidad”.

Posteriormente, dice la Fiscalía, alias “Gabriela” se trasladó al barrio Modelia, donde se reunió con otros señalados de estar implicados en el crimen. Ya a bordo de un vehículo, “le entregó el arma de fuego a Elder José Arteaga, alias Pichi, quien a su vez se la dio al adolescente que finalmente disparó contra la víctima”, dice el ente investigador.

De acuerdo con otros datos obtenidos en las pesquisas contra la mujer, se conoció que, al parecer, desde enero de 2025, “se habría vinculado a un grupo delincuencial dedicado a diferentes actividades ilícitas, como venta de estupefacientes al menudeo y homicidios selectivos”.

Alias “Gabriela” fue capturada el pasado 14 de junio en un procedimiento policial en vía pública de Florencia (Caquetá), municipio al que huyó después del crimen. Desde entonces, fue judicializada y enviada a prisión como medida preventiva.

Desde julio pasado, se conocieron amenazas contra alias “Gabriela”. La misma Fiscalía fue la que puso de presente que la vida y seguridad de la mujer estarían en peligro por cuenta de las amenazas de una poderosa estructura criminal que haría parte del entramado en el que se orquestó el crimen contra Uribe Turbay. Sin embargo, no se dio a conocer el nombre exacto de la organización ni su relación con la mujer que está recluida en la cárcel El Buen Pastor, de Bogotá.

Tras esa declaración, se supo que alias “Gabriela” y su familia estarían buscando protección ante las amenazas. “Se ofreció a la familia seguridad, se adelantó el estudio y están a la espera de que la familia acepte o no”, le dijo la Fiscalía a este medio en su momento.

