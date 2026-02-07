Alias “Ñoño”, presunto líder de “Los Shottas”, fue extraditado desde Chile hacia Colombia Foto: EFE - Policía de Investigaciones de Chile

Jhon Camilo Florez Moreno, conocido en el mundo criminal con el alias de “Ñoño”, presunto líder de la banda criminal “Los Shottas”, fue extraditado este sábado 7 de febrero de Chile a Colombia. El hombre estaba bajo la custodia de las autoridades de ese país, que lo capturaron por haber ingresado cocaína por una de sus fronteras. Ahora debe responder por distintos delitos relacionados con el narcotráfico y asesinatos.

La extradición fue confirmada por la Policía de Investigaciones (PDI) de Chile, que señaló también que Florez Moreno llegó a ese país escapando de Colombia por un paso fronterizo no habilitado. El pasado 5 de septiembre fue capturado en Curicó, a aproximadamente 200 kilómetros al sur de Santiago, la capital.

El hombre era buscado con circular roja de la Interpol, por, supuestamente, estar detrás del asesinato de su propia hija en mayo de 2024. Desde entonces, habría huido hacia ese país, donde estuvo escondido por meses.

Alex Varela, subcomisario de la oficina de Interpol en Santiago, dijo que “el ciudadano colombiano de 29 años es imputado y requerido por las autoridades judiciales colombianas por el delito de homicidio agravado en contra de su hija de cuatro años.El hecho que motivó la extradición sucedió en el año 2024, cuando el imputado, en compañía de su pareja de ese entonces, le quitaron la vida a la menor de 4 años que es su hija”.

Según la investigación de las autoridades, la niña de cuatro años habría sido torturada y asesinada con una correa. Inicialmente, los familiares de Florez reportaron el hecho como un supuesto accidente doméstico en el que la niña se habría caído por las escaleras, pero esa versión fue descartada por Medicina Legal tras la necropsia.

Florez Moreno estaba incluido en el cartel de los más buscados de Buenaventura (Valle del Cauca), y también es requerido por los delitos de concierto para delinquir, porte ilegal de armas y extorsión.

