Alias Satanás es trasladado a cárcel de máxima seguridad

Este domingo inició el traslado a una cárcel de máxima seguridad de José Manuel Vera, alias Satanás, líder de la banda multicrimen “Los Satanás”. El hombre permanecía privado de su libertad en la cárcel de Girón, Santander, donde a pesar de su reclusión amenazó a través de WhatsApp a policías y comerciantes de Bogotá.

De acuerdo con información conocida a través de distintos medios de comunicación, alias Satanás está en este momento en el aeropuerto de Palonegro, en Guirón, a la espera de ser trasladado por la Policía a un centro penitenciario de máxima seguridad. Hasta el momento, se desconoce cuál será la prisión a la que será llevado por las autoridades.

Alias Satanás fue llevado desde la cárcel de Girón hasta el aeropuerto Palonegro en una tanqueta de la Policía, la cual estaba custodiada por miembros de la Policía, el INPEC y el Ejército. Según le dijo a Noticias Caracol, Henry Mayorga, director regional oriente del INPEC, se han “dispuesto a nivel nacional 8 establecimientos de alta seguridad para la Operación Dominó. Una de las decisiones es trasladar a este privado de la libertad, alias Satanás, para otro establecimiento donde está la operación”.

El traslado de Satanás se da dos días después de que se conociera un audio en el que, desde Santander, hizo amenazas hacia personas en Bogotá. “Aquí nosotros no le copiamos al Gaula, no le copiamos a la Policía, no le copiamos a la Sijín. Nosotros no le copiamos a nadie, aquí los muchachos hacen lo que uno les indica y las indicaciones son que haya derramamiento de sangre todos los días. Así que espero que no se sigan haciendo matar los inocentes”, se escucha en el audio de alias Satanás.

Las amenazas de alias Satanás iban dirigidas a los negociantes de los sectores de mayor comercio en Bogotá, quienes, al menos desde 2019, han sido constantemente amenazados de muerte por la banda que lidera. Quienes se niegan a pagar son asesinados o sus locales son hostigados con granadas. “Yo puedo estar preso, pero aquí todos los muchachos están en la calle y estamos activos”, agregó el criminal en su mensaje.

A los comerciantes de Bogotá les llegaron panfletos amenazantes en los que se establece otro tipo de condiciones, en especial, para el INPEC. “No van a parar las muertes en Bogotá de gente, hasta que saquen al patrón. Satanás para un patio con todos sus beneficios. Att: los Satanás”, se lee en uno de los panfletos.

