“No van a parar las muertes en Bogotá”: Satanás amenaza a policías y comerciantes

José Manuel Vera, líder de la banda multicrimen “Los Satanás”, volvió a demostrar por qué es todo un dolor de cabeza para la Policía y los comerciantes de Bogotá. A pesar de que está recluido en la cárcel de Girón (Santander), dio a conocer un audio en el que promete un derramamiento de sangre ante las acciones judiciales en su contra.

Lea: “Trasládenme para no tener que matarle un guardián”: alias Kener amenaza al Inpec

“Aquí nosotros no le copiamos al Gaula, no le copiamos a la Policía, no le copiamos a la Sijín. Nosotros no le copiamos a nadie, aquí los muchachos hacen lo que uno les indica y las indicaciones son que haya derramamiento de sangre todos los días. Así que espero que no se sigan haciendo matar los inocentes”, se escucha en el audio de alias Satanás.

Las palabras de alias Satanás van directamente a los negociantes de los sectores de mayor comercio en Bogotá, quienes, al menos desde 2019, han sido constantemente amenazados de muerte por la banda. Quienes se niegan a pagar son asesinados o sus locales son hostigados con granadas. “Yo puedo estar preso, pero aquí todos los muchachos están en la calle y estamos activos”, agregó el criminal.

Le puede interesar: “Las cárceles son fundamentales para la paz total”: director del Inpec

Alias Satanás está preso en Girón y según le confirmó el director del INPEC a este diario, el coronel Daniel Gutiérrez, la zona geográfica por sí misma no permite la entrada de señal celular. Se cree que el reciente audio data del pasado 9 de enero y fue allegado a los comerciantes de la capital a través de la llamada a la que, por ley, tiene derecho el recluso.

Asimismo, a los negociantes de Bogotá les llegaron panfletos amenazantes en los que se establece otro tipo de condiciones, en especial, para el INPEC. “No van a parar las muertes en Bogotá de gente, hasta que saquen al patrón. Satanás para un patio con todos sus beneficios. Att: los Satanás”, se lee en uno de los carteles.

En contexto: A la cárcel Satanás, líder de banda criminal que asesinaba y extorsionaba comerciantes

El director del grupo antisecuestro y extorsión de la Policía, el coronel Elver Vicente Alfonso, invitó a la ciudadanía a, a pesar de las amenazas, denunciar las extorsiones a la institución. Según la Policía Nacional, en todo 2023, se presentaron 8.551 denuncias por el delito de extorsión. El año anterior, la cifra fue de 9.791.

“En el momento que la Policía Nacional captura a este delincuente Satanás se da una reestructuración interna en esta organización criminal. Ese alias Pedro que nombran en el audio es el delincuente que queda cargo de las extorsiones. Seguimos nuestro trabajo investigativo para dar con la captura de este delincuente”, explicó el coronel Alfonso a Noticias Caracol.

Entretanto, alias Satanás seguirá preso al estar vinculado a seis homicidios, 50 actos de extorsión y dos expedientes por desplazamiento forzado. El año pasado fue imputado por homicidio, extorsión agravada, concierto para delinquir, desplazamiento forzado y porte ilegal de armas de fuego. Para finales de 2023, la Fiscalía aseguró haber capturado y judicializado a 35 integrantes de “Los Satanás”.

Satanás, ¿sin control en la cárcel? En un audio les declara la guerra a las autoridades: “No le copiamos a nadie. Los muchachos hacen lo que uno les indica”



Más en https://t.co/Kb1aG9p8zP pic.twitter.com/MmEGD1UEhk — Noticias Caracol (@NoticiasCaracol) January 12, 2024

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.