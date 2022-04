Álvaro Uribe debe ir a juicio por soborno y el caso no se cierra

El expresidente Álvaro Uribe Vélez deberá ir a un juicio por supuesta manipulación de testigos. La decisión la tomó la jueza Carmen Helena Ortiz, luego de estudiar cientos de pruebas que la Fiscalía y las partes del proceso allegaron al voluminoso expediente, y de que el ente investigador le pidiera que archivara el proceso. Para la togada, hay suficiente material probatorio para que el líder del Centro Democrático se defienda ante un juez del delito delitos de soborno. Esta determinación se conoció en medio de una audiencia que cumple casi nueve horas y en la que, ahora, el juzgado explicará si los hechos por fraude procesal por los que también es investigado, también deben seguir el proceso y continuar a juicio.

(En contexto: Caso Uribe: lo que dijo la Corte Suprema, versus lo que encontró la Fiscalía)

Esta determinación marca un punto clave en el proceso en contra del expresidente. No solo porque significa que será un juez el que determine si es culpable o inocente, sino porque la misma Fiscalía había dicho que el proceso debía archivarse (en lugar de ir a juicio). Por el contrario, las víctimas le habían pedido a la jueza que no lo cerrara y que, por el contrario, autorizara el avance del proceso a juicio. Ortiz, al estudiar el caso, determinó que las víctimas tenían razón y la investigación no puede archivarse.

La jueza del caso determinó que hay pruebas suficientes para que el Uribe Vélez se defienda en juicio por los delitos de soborno y fraude. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

¿Qué pasará ahora?

Lo que se sabe hasta ahora es que la Fiscalía deberá presentar un escrito de acusación en contra de Uribe para que pueda iniciar el juicio. Aunque todavía no es claro cómo lo hará, pues su plan era archivar el caso, la orden de la jueza Ortiz es clara. Lo que reposa en el expediente son pruebas, testimonios, entrevistas, entre otros elementos, que apuntarían a que el expresidente participó en un entramado de abogados y testigos para que, a cambio de dinero, estos últimos hablaran a favor suya ante la Corte Suprema.

(Le puede interesar: Las pruebas contra Uribe son “claras, inequívocas y concluyentes”: Corte Suprema)

Entre miles de pruebas está, por ejemplo, la versión del testigo Juan Guillermo Monsalve y su esposa, quienes han dicho que allegados a Uribe, entre ellos, el abogado Diego Cadena, los contactaron para que se retractaran de unas aseveraciones en contra del expresidente. En estas mismas vueltas, ha dicho la Corte, participó el excongresista del Centro Democrático, Álvaro Hernán Parada. Tanto el exrepresentante a la Cámara como el jurista, están siendo investigados por manipulación de testigo y soborno.

Además de las evidencias en contra de sus allegados, la Corte Suprema, cuando llamó indagatoria a Uribe Vélez, resaltó que, de manera personal y directa, el expresidente ha procurado contactar a personas en el exterior para que el extraditado paramilitar Juan Carlos Sierra, alias Tuso Sierra, hiciera un video declarando en su favor. Al parecer, la misma estrategia implementó para desacreditar a Juan Carlos Meneses, quien hoy es el principal testigo en la investigación que se adelanta contra Santiago Uribe, hermano del expresidente.

(En contexto: Los millones que habría entregado a testigos Diego Cadena, el exabogado de Álvaro Uribe)

En el expediente de la Corte también quedaron pruebas de que otros exmiembros del paramilitarismo fueron contactados con idénticos fines. Sin embargo, cuando el caso cayó en la Fiscalía, esas hipótesis no fueron del todo claras. En cabeza de la mano derecha del fiscal Francisco Barbosa, el coordinador de fiscales ante la Corte Suprema, Gabriel Jaimes Durán, el ente investigador arrancó su propia investigación. En tiempo récord, recolectó cientos de pruebas y cito a declarar a más de 20 persona.

En abril de 2021, sacó su propia conclusión: ni había pruebas para investigar a Uribe, ni sus acciones en su proceso judicial tenían indicios de que hubiera cometido un delito. Con toda su investigación en mano, le pidió a la jueza Ortiz que cerrar el caso. Pero ella no estuvo de acuerdo y, por eso, ordenó que el caso avance a juicio. El expresidente Uribe siempre ha dicho que nada tiene que ver con las acusaciones que le hizo la Corte Suprema y que todo se trata de una persecución en su contra.

Con la decisión de la jueza Ortiz en firme, la defensa del exsenador anunció que apelará el fallo para que sea el Tribunal Superior de Bogotá el encargado de revisar el asunto o si, en realidad, el caso debe archivarse. En todo caso, las víctimas ganan hoy un round clave en esta historia judicial que ya cumple cuatro años.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.