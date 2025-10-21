Logo El Espectador
Álvaro Uribe, absuelto por el Tribunal Superior de Bogotá en caso de manipulación de testigos

En segunda instancia, el Tribunal Superior de Bogotá encontró que el expresidente no cometió ni el delito de fraude procesal y ni el de soborno en actuación penal por los que había sido condenado a 12 años de prisión domiciliaria por un juzgado penal de Bogotá.

Redacción Judicial
21 de octubre de 2025 - 05:20 p. m.
El Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Uribe en el proceso por manipulación de testigos.
El Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Uribe en el proceso por manipulación de testigos.
Foto: Centro Democrático
El Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente Álvaro Uribe Vélez por los delitos de fraude procesal y soborno en actuación penal. La decisión se conoció este 21 de octubre de 2025, tres meses después de que, en primera instancia, un juzgado penal de Bogotá lo condenara a 12 años de prisión domiciliaria por su culpabilidad.

Para llegar a este fallo, el expresidente Uribe y la Procuraduría apelaron la decisión y, en segunda instancia, el Tribunal decidió absolverlo. En esta determinación judicial participaron los magistrados Manuel Antonio Merchán, quien actuó como ponente, Alexandra Ossa y María Leonor Oviedo, quien se apartó de la decisión. Luego de revisar el expediente y la sentencia de primera instancia, el Tribunal encontró que Uribe no cometió ni el delito de soborno en actuación penal y fraude procesal por los que fue llevado a juicio por la Fiscalía.

Según el fallo judicial, el ente investigador no logró demostrar la culpabilidad de Uribe en cinco hechos por los que fue investigado, tanto por la Corte Suprema de Justicia, como del búnker, hoy al mando de la fiscal Luz Adriana Camargo. Para el tribunal, la sentencia de primera instancia no revisó de manera correcta las pruebas del expediente y la jueza Sandra Heredia, quien emitió esa decisión, cometió varios errores en su valoración.

Para el Tribunal Superior de Bogotá, la Fiscalía no logró comprobar que el expresidente hubiera dado órdenes a su abogado Diego Cadena de contactar a testigos y ofrecerles dádivas a cambio de sus retractaciones en investigaciones por supuestos vínculos con grupos paramilitares.

El magistrado ponente, Manuel Antonio Merchán, leyó durante más de tres horas las consideraciones del tribunal para absolver a Uribe. Entre otras cosas, explicó que, luego de la revisión del proceso, no se pudo acreditar “instrucción alguna” del expresidente para la comisión de delitos.

El Tribunal agregó que tampoco encontró pruebas de una “subordinación funcional” y que las comunicaciones entre Uribe y su abogado, Diego Cadena, solo sirvieron para que el jurista le informara sobre gestiones ya realizadas, “sin indicios de presión o inducción delictiva por parte del acusado”.

Sobre el caso de Juan Guillermo Monsalve, el testigo clave del proceso, el Tribunal fue claro: “Aunque se acreditó que Monsalve sostuvo conversaciones sobre su retractación, no se demostró que el determinador (Uribe) pretendiera inducir una versión falsa o suprimir la verdad”.

Sobre el delito de fraude procesal, lo que encontró el Tribunal Superior de Bogotá es que nada de las gestiones que hizo el abogado Cadena, y de las que informó a Uribe, tuvieron como objetivo engañar a la justicia. “No hay prueba de que Uribe ordenara inducir falsedades”, agregó el Tribunal. Por eso, en segunda instancia, el presidente Uribe quedó absuelto de todos los cargos.

La magistrada María Leonor Oviedo se apartó de la mayoría del Tribunal y salvó el voto. Entre otras cosas, explicó que el fallo de primera instancia ha debido confirmarse en su totalidad, que sus colegas no tuvieron en cuenta precedentes claves de decisiones que ya se habían tomado en el caso, como la decisión de tener en cuenta las interceptaciones que, por error, hizo la Corte Suprema de Justicia al teléfono de Uribe.

¿Qué resolvió la sentencia de primera instancia en contra de Uribe?

Según el fallo de primera instancia en contra del expresidente, Uribe sabía sobre las acciones de sus emisarios en la búsqueda de testigos en las cárceles del país, para intentar favorecerse con sus testimonios. Para establecer esto, fue clave el abogado Diego Cadena, quien ya fue condenado por estos mismos hechos. La investigación estableció que ofreció beneficios a Juan Guillermo Monsalve para cambiar su versión sobre los supuestos vínculos del expresidente y su hermano, Santiago Uribe, con paramilitares.

Durante el proceso se avaló como prueba las interceptaciones realizadas a los teléfonos de Uribe y Cadena, en las que, para la jueza de primera instancia, Sandra Heredia, quedó demostrado el plan para ofrecer beneficios a los testigos. Asimismo, se consideró la validez del intento de Cadena para manipular a Carlos Enrique Vélez, alias “Víctor”, un exparamilitar al que, incluso, Cadena ofreció beneficios económicos a cambio de su testimonio.

Lo mismo ocurrió con la exparamilitar Eurídice Cortés, alias“Diana”, a quien Cadena le pidió grabar un video para favorecer a Uribe Vélez ante la Corte Suprema de Justicia. La decisión de primera instancia absolvió al expresidente del delito de soborno, decisión que mantuvo el Tribunal Superior de Bogotá en la decisión que se conoce hoy.

El pasado 28 de agosto, Uribe Vélez renunció a la prescripción de la investigación en su contra. A través de una carta que envió al Tribunal Superior de Bogotá, el líder natural del Centro Democrático pidió que no fuera tenida en cuenta la fecha del 16 de octubre de 2025 como límite para resolver su caso en segunda instancia y que el tribunal siguiera con su labor.

Sin embargo, ya la Sala Penal que tomó la decisión trabajaba a toda marcha e, incluso, había pedido autorización para dedicarse únicamente al expediente Uribe y sacarlo antes de la fecha de la prescripción. Efectivamente, eso ocurrió y este 21 de octubre el Tribunal Superior de Bogotá absolvió al expresidente.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.

Por Redacción Judicial

Bueno Bueno(20426)Hace 2 minutos
Entiendo que declararon unas grabaciones ilegales, pero que ya habían sido declaradas legales por la Corte Suprema, ¿es decir, reversa? Pero igual, legales o ilegales son claras, muestran totalmente que fue lo que pasó. Y condenaron a Cadena, que fue el instrumento del matarife, es decir, clarísimo. Ese matarife va a salir impune posiblemente, pero por un lado, nadie cree francamente que sea inocente de eso ni de lo otro. Por otro lado, en el tribunal supremo no va a haber magistrados uribistas
fercho(99783)Hace 6 minutos
Un Criminal y genocida inocente???? Qué vergüenza esta justicia de Colombia!!! EL NARCO PARAMILITAR DE URIBE, la peor rata de Colombia y dicen Inocente???? Qué vergüenza!!!
Carhum(23964)Hace 10 minutos
O bien Uribe es un mártir más sacrificado que Cristo o tan inteligente y astuto, pero fracasó como presidente, rodeado de criminales y abogados que todo lo hicieron a sus espaldas
Edgar Trujillo(22146)Hace 18 minutos
Que estiercol de magistrados, que estiercol de justicia, que esttiercol de pais.
micorriza(d243q)Hace 19 minutos
¡Excelente fallo! demuestra la imperiosa necesidad de convocar una asamblea nacional constituyente...
