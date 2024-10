Álvaro Uribe se retira de la audiencia preparatoria alegando ‘falta de garantías’

El expresidente Álvaro Uribe es acusado por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal. Foto: (EPA) EFE - Biel Aliño

Este miércoles, ante el Juzgado 44 Penal de Bogotá, el expresidente Álvaro Uribe Vélez se retiró de la audiencia preparatoria del juicio en su contra, donde enfrenta cargos por soborno, soborno a testigos y fraude procesal, luego de alegar una “falta de garantías” en el proceso. La decisión de Uribe se produjo tras la negativa de la jueza Sandra Liliana Heredia de aplazar la diligencia para que su equipo de defensa pudiera revisar el contenido completo del computador y el celular del testigo clave del caso: el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve. Ese material, según el abogado de Uribe, Jaime Granados, no lo han podido analizar a detalle.

Por esa razón, y bajo el argumento de necesitar una revisión minuciosa de las pruebas, Granados solicitó un aplazamiento de siete días adicionales, un requerimiento que también realizó el pasado 6 de septiembre, cuando pidió 30 días para esa tarea, pero la togada solo le otorgó 15 días para analizar el material. Dicha solicitud fue respaldada por la Procuraduría, representada por el delegado Vladimir Cuadros. Sin embargo, la jueza Heredia rechazó la petición, argumentando que la defensa ya había tenido acceso al material en una copia espejo proporcionada por la Fiscalía desde el 12 de septiembre.

Contexto: Este miércoles continúan las audiencias preparatorias contra Álvaro Uribe

La jueza también mencionó la proximidad de la posible prescripción del caso, que podría ocurrir en octubre de 2025, y señaló que permitir más dilaciones podría comprometer el avance del proceso. “El descubrimiento probatorio ya fue entregado a la defensa, por lo tanto, no se justifica aplazar esta diligencia”, afirmó la jueza Sandra Liliana Heredia, quien, además, ha sido enfática en que su despacho es el más rápido en Bogotá. Así mismo, descartó la posibilidad de que la copia espejo no coincidiera con los expedientes originales en poder de la Corte Suprema de Justicia, que tiene en sus manos desde que asumió el caso cuando Uribe era senador, lo que, según la togada, no amerita para aplazar el proceso.

Ante la decisión, el abogado Granados abandonó la audiencia a las 9:40 a.m., señalando que, debido a la negativa de la jueza, no presentarían ningún descubrimiento probatorio y calificando la situación como una irregularidad. Para el desarrollo de la diligencia, Granados delegó al abogado Juan Felipe Amaya, quien también pidió el archivo de todo el expediente: “El proceso está viciado de nulidad”, apuntó el abogado suplente. Horas más tarde, alrededor de las 2:20 p.m., el expresidente Uribe también se retiró, manifestando su desacuerdo con la decisión judicial.

Uribe argumentó que el material probatorio original les fue entregado de manera completa apenas el lunes 30 de septiembre y no el 12 de ese mes, y que necesitaban más tiempo para que su defensa lo analizara con lupa. “Solo hasta el lunes, cerca de las 6:00 p.m., se nos permitió acceso a todos los dispositivos. Evaluar esa información lleva tiempo, por eso solicitamos el aplazamiento”, explicó el exmandatario.

Y, tras el retiro de su abogado titular, el líder natural del Centro Democrático señaló: “No me pueden dejar a mí sin pruebas señora juez. Lo que se está pidiendo es un descubrimiento probatorio con todas las garantías. En la audiencia del 6 de septiembre específicamente se pidió que se necesitaba tener acceso al computador y al teléfono de Juan Guillermo Monsalve, dispositivos que habían sido decomisados por la Corte Suprema de Justicia”.

Antes de su retiro de la diligencia, y luego de afirmar que la jueza lo había dejado sin pruebas, la togada respondió que fue su abogado quien decidió no presentarlas, renunciando a realizar el descubrimiento probatorio. “Usted aceptó expresamente, señora juez, que teníamos derecho a acceder a los dispositivos originales (...) Yo sí que he sido respetuoso con usted en mi humilde y triste situación de acusado”, manifestó Uribe antes de salirse de la diligencia.

Y añadió: “Me parece muy grave, yo me siento sin garantías, la copia espejo la hizo o la Fiscalía o la Corte Suprema. ¿Por qué no podemos nosotros verificar? El adversario nuestro que es la Fiscalía es quien hace la copia espejo y nos niegan a nosotros la posibilidad de revisarlo”.

Con la salida de Uribe y su defensa, el proceso judicial continuó con la defensa cuestionando las garantías procesales y el futuro del juicio en el aire. El expresidente Uribe fue acusado de presuntamente ejercer presiones sobre el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve, quien, según el expediente judicial, habría sido contactado por el abogado de entonces de Uribe Vélez, Diego Cadena, y otras personas cercanas al exmandatario. El objetivo de estos contactos habría sido que Monsalve cambiara su testimonio sobre los supuestos vínculos de Uribe con las Autodefensas, y en su lugar, declarara en contra de Iván Cepeda, senador del Pacto Histórico.

Entre las pruebas que expondrá el ente investigador en contra del también exsenador están las grabaciones realizadas por Deyanira Gómez, esposa de Monsalve, con el abogado Cadena. Además, se tendrá en cuenta los testimonios de los hermanos del llamado ‘testigo estrella’, así como de su exabogado Héctor Romero; de su excompañero de celda, Enrique Pardo Hasche (quien le recomendó, según grabaciones del propio Monsalve, actuar en favor del expresidente); de los exparamilitares Carlos Enrique Vélez Ramírez, Eurídice Cortés Velásquez, Juan Carlos El Tuso Sierra y hasta del propio excomandante de las AUC, Salvatore Mancuso.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.