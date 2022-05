“Nunca tuve la iniciativa de buscar un testigo”: Álvaro Uribe habla sobre su caso

El expresidente Álvaro Uribe Vélez deberá ir a juicio por el delito de soborno y fraude procesal. Foto: Jose vargas

Aunque la decisión de no cerrar el caso y llamar a juicio a Álvaro Uribe Vélez se tomó el pasado miércoles, hasta este domingo el expresidente reaccionó a la determinación de la jueza Carmen Helena Ortiz. Por medio de un comunicado que leyó a través de sus redes sociales, el exmandatario aseguró que no ha sido “estafador, como lo quiere hacer pensar la carga ideológica de mis adversarios”. Su discurso lo inició afirmando que todas las aseveraciones están enmarcadas “en la reiteración de argumentos soportados” en el expediente y de entrada se quejó por las “interceptaciones ilegales a mi teléfono en el corto periodo de 32 días”.

Expropiaron mi reputación https://t.co/NCDId5UNZO — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) May 1, 2022

De acuerdo con Uribe, las evidencias existentes, según él, indican que nunca ordenó “buscar testigos sino corroborar información que me llegaba. También afirmó que no fue iniciativa suya ofrecer beneficios o dineros y menos mentir o pedir que se ocultara la verdad. El exmandatario expuso 41 puntos como respuesta a la decisión de la jueza 28 de conocimiento de Bogotá, siendo su primer reparo que “se puso en duda y se llegó a afirmar que era muy probable que yo hubiera buscado testigos”.

“Nunca tuve la iniciativa de buscar un testigo”, enfatizó Uribe, quien explicó que autorizó a Diego Cadena para corroborar la información que llegaba y que no hay pruebas que pongan en duda dicha afirmación. Asimismo, el exmandatario aseguró que jamás buscó al expara Juan Guillermo Monsalve y que por el contrario fue la asesora política Vicky Jaramillo quien le dijo que “sabía que estaba arrepentido de la falsa acusación contra mi hermano y mi persona y que quería decir la verdad”.

Para Uribe, que dice que todas esas declaraciones están acreditadas ante la Corte, la Fiscalía y el Consejo de la Judicatura, no hay tampoco pruebas de que él, o a través del exprepresentante a la Cámara Álvaro Hernán Prada, se hubiese buscado a Caliche o a otras personas de Neiva, con quienes negó tener relaciones personales a excepción de Hugo Tovar, quien falleció.

“En el proceso está probada la vieja amistad de Caliche con Monsalve, lo cual crea una duda razonable sobre la iniciativa para abordarnos. La llamada entre Caliche y Rodrigo Vidal Perdomo, de abril de 2018, exhibida por la señora Juez, al contrario de crear dudas sobre el doctor Álvaro Hernán Prada o mi persona, muestra la molestia de los interlocutores porque el doctor Prada había cortado cualquier contacto con ellos”, añadió.

En su discurso, a modo de defensa, reiteró que las acciones que habría cometido Diego Cadena para que los testigos cambiaran lo dicho y lo favorecieran, habría sido sin su conocimiento, pues, según manifestó, creyó que Cadena actuaba de acuerdo con la ley para buscar la supuesta verdad. Aseguró además el exmandatario, que la jueza Ortiz desconoció que, de acuerdo con lo que ha dicho, nunca le pidió a que conveciera a nadie de mentir o guardar silencio.

Asimismo, el exsenador se refirió a nombres que fueron apareciendo a lo largo del caso en su contra, como el de Enrique Pardo, interlocutor de Monsalve en la cárcel, Ricardo Williamson o María Mercedes Williamson, a quienes aseguró no conocer o solo haber visto en reuniones socialrs, pero nunca haber hablado con ellos. De la misma manera, aseguró que la jueza Ortiz “refirió e hizo pública una grabación hecha por Monsalve, de conversación con Enrique Pardo, con la cual pretenden asignar a éste último la iniciativa de la búsqueda de la verdad”.

Para Uribe, se “omitió contrastarla con declaraciones de Enrique Pardo sobre el supuesto desespero y arrepentimiento de Monsalve por haber mentido. Ninguna duda sobre mi persona puede crear esta conversación, ninguna relación tendría con los posibles delitos que se me asignan”. Según él, el despacho de Ortiz ignoró las supuestas alteraciones a de lo garabado en el “reloj grabadora de Monsalve, ingresado a la cárcel con tal rapidez que permite colegir que Monsalve era autor del entramado”. De la misma manera sostuvo que hubo “falta de valoración a los mensajes de WhatsApp entre Caliche y Monsalve, que mostraban solamente lo escrito o dicho por una de las partes”.

El exmandtario sostuvo no conocer tampoco a Juan Carlos El Tuso Sierra, manifestando que además “fue puesto preso y extraditado en mi Gobierno”, dijo. También aseguró que Fabio Valencia, Roque Arismendi y posteriormente Juan Manuel Aguilar, constituyeron “el canal por el cual supe de los comentarios de Sierra, en Miami, que afirmaba haber recibido ofertas de beneficios del senador Cepeda y de la doctora Piedad Córdoba a cambio de acusar a mi hermano y a mi persona de vínculos con paramilitares”.

Según dijo en su intervención, Uribe lo único que hizo fue autorizar a su entonces abogado Cadena, para que corroborara la información que le había llegado. Recalcó que ni la Corte Suprema, donde inició el caso en su contra, ni el Juzgado 28 de Conocimineto de Bogotá aceptaron el testimonio de Sierra a favor de él, porque argumentaron que no era confiable su versión por su pasado criminal. El exmandatario se despachó contra la jueza, diciendo que “sin elemento probatorio alguno, crea la probabilidad de que yo hubiera incidido para que la ex Fiscal Niño fuera trasladada de sitio de reclusión. Fue una tutela el acto que ordenó dicho traslado”

Según el exsenador, “la señora Juez no tiene un solo elemento que le permita albergar la hipótesis de que yo incidí directa o indirectamente”. Más adelante Uribe retomó el punto sobre su exabogado Diego Cadena, del cual aseguró que nunca le informó ni le pidió autorización “para efectuar los giros a Carlos Enrique Vélez. Así lo ha reconocido el doctor Cadena en todas sus declaraciones”. Aseguró que solo le infromó de estos giros a Vives en junio de 2019, a lo que , según dijo, “si me hubiera informado le habría dicho que nunca lo hiciera”.

“La señora Juez subestima y descalifica la credibilidad de los testigos por contradicciones sobre el conocimiento o no del doctor Cadena y razones para remitir las cartas. Pero la señora Juez ignoró el fondo: los testigos coinciden en los beneficios ofrecidos por el Senador Cepeda y la doctora Arroyave para que declararan contra mi hermano y mi persona”, reiteró Uribe en su discurso. El exmandatario se refirió a declaraciones dadas en el caso por personas recluidas en la cárcel de Cómbita, a su parecer, “no se debería alegar por la señora Juez para negar la preclusión, al considerar que como está probado, con abundancia en las interceptaciones ilegales a mi teléfono, siempre insistí en la verdad y que todo se llevara a la Corte para su verificación”.

El exsenador del Centro Democrático también dijo: “nunca entendí que la señora Juez limitara mi defensa material a apoyar las pruebas presentadas por la fiscalía para sustentar la solicitud de preclusión. Este tema lo debería revisar la jurisprudencia, pues de ser válida la restricción, bastaría con la defensa técnica de los abogados”. Manifestó que durante el proceso pensó que “el concepto amplio de defensa material me permitiría refutar las agresiones a mi honra, proyectadas por el Magistrado Reyes de la Corte y ampliadas por las supuestas víctimas y sus voceros”, algo que, según él, no pasó.

El expresidente saltó también a la defensa de la Fiscalía, pues consideró que la jueza Ortiz no se ahorró “insultos al delegado de la Fiscalía y expresiones desobligantes contra el delegado de la Procuraduría, incluso contra el doctor Granados”. Sostuvo que “la ubicación ideológica vieja de algunos, de crianza de otro, y con fanatismo de recién convertidos de dos de ellos, parece darles este derecho. Y pierde la justicia cuando esto no tiene consecuencias”.

Uribe finalizó su discurso diciendo: “Yo no soborno testigos, los confronto. Yo no busco engañar a la justicia, cuando he tenido que denunciar a algún magistrado lo he hecho y de frente, por ejemplo, el magistrado César Reyes, ponente y escribiente de mi encarcelamiento, fue contratista de Juan Manuel Santos en el proceso de La Habana, del cual yo era uno de sus principales opositores”. Concluyó manifestando que seguirá insistiendo en su inocencia dentro de un proceso que ha “contribuido a expropiar mi reputación injustamente”.

