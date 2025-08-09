No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Judicial
Uribe y sus peleas con la justicia: cronología de una larga historia de desencuentros

Durante más de dos décadas el exmandatario fue el centro de la política colombiana. Idolatrado por unos, acusado por otros, terminó condenado, aunque se jura inocente. Su sentencia marca un punto de inflexión en su ya larga confrontación con la justicia. 

Juan David Laverde Palma
09 de agosto de 2025 - 10:00 p. m.
El primer periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez fue entre 2002 y 2010.
Foto: Jose Vargas Esguerra

Dos figuras diametralmente opuestas parecen convivir en la imagen de Álvaro Uribe Vélez. Para sus seguidores se trata del político más influyente del último siglo en Colombia; el hombre que le devolvió la esperanza a un país atenazado por la barbarie guerrillera y la motosierra paramilitar; el líder carismático, arrollador y frentero que encantaba a multitudes en sus consejos comunitarios mientras fustigaba sin tregua a sus adversarios políticos; el montañero paisa, tenaz e incansable, que hablaba de “estas carnitas y estos huesitos” para...

Juan David Laverde Palma

Por Juan David Laverde Palma

Periodista de la Unidad Investigativa de Noticias Caracol y colaborador del diario El Espectador. Periodista y magíster en Estudios Políticos.@jdlaverde9jdlaverde@caracoltv.com.co
Viejito Senil(zl7ku)Hace 5 minutos
El condenado no fue la esperanza a un país atenazado por la guerrilla y la motosierra de paramilitares: los cabecillas paramilitares siempre lo han ligado a sus actuaciones y la lucha anti guerrillera que mostró como un logro, hoy sabemos que fueron los asesinatos de jóvenes inocentes, los mal llamados “falsos positivos “. Bárbaro Uribe es todo un multifacético criminal.
pedrito opinador(59003)Hace 6 minutos
Don Juan David Laverde Palma, nos podrias contar y hacer una cronologia de cuantas veces te has peleado con tu novio?. O de en cuantas tomas guerrilleras ha esatdo petro?, o de cuantas situaciones de justicia fallida ha pasado por encima petro y cepeda?, le recuerdo algunas: benedetti y sus amenazas, raulreys y mono jojoy computadores, carros de basura, amnistia, palacio de justica, en fin la lista es larga y por ejemplo hoy financiacion de campañas con dineros del narcotrafico y ¿donde esta la?
DARIO IGNACIO CUBILLOS GARZON(01727)Hace 13 minutos
Matarife tiene mucho que explicarle a la justicia.ew un bandido que llegó a la presidencia, pero bandido con dinero y poder. Pero más tarde que nunca la pita se totea y todo cae. Eso le están pasando a matarife
Gilberto R.M.(54899)Hace 25 minutos
riodelastumbas@yahoo.com - Sáb ,8 ago a las 5:18 p. m. - - - Párrafo extraído de la obra "LA CELESTINA": . . . "como hizo el que careciendo de razonable fundamento, creó a su acomodo sectas envueltas en dulce veneno para cazar y atrapar las voluntades de los macilentos y, con polvos de sabrosos afectos, cegó los ojos de la razón". - - - * Hoy, despúes de siglos de publicado esa obra, recobra plena vigencia la conducta del ahora DELINCUENTE Álvaro URIBE V.
micorriza(d243q)Hace 36 minutos
El titulo de el articulo de ser uribe y su prontuario criminal...No ese eufemismo.
