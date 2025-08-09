Uribe y sus peleas con la justicia: cronología de una larga historia de desencuentros

El primer periodo presidencial de Álvaro Uribe Vélez fue entre 2002 y 2010. Foto: Jose Vargas Esguerra

Dos figuras diametralmente opuestas parecen convivir en la imagen de Álvaro Uribe Vélez. Para sus seguidores se trata del político más influyente del último siglo en Colombia; el hombre que le devolvió la esperanza a un país atenazado por la barbarie guerrillera y la motosierra paramilitar; el líder carismático, arrollador y frentero que encantaba a multitudes en sus consejos comunitarios mientras fustigaba sin tregua a sus adversarios políticos; el montañero paisa, tenaz e incansable, que hablaba de “estas carnitas y estos huesitos” para...