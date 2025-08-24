No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Amalfi: 13 policías muertos y una región atrapada entre la guerra del oro y coca

El ataque con drones en el nordeste antioqueño no solo dejó trece policías muertos, sino que volvió a encender las alarmas en comunidades que viven bajo fuego cruzado. Los pobladores denuncian confinamientos, desplazamientos y el abandono del Estado. “Aquí en el campo estamos solos”, claman las víctimas.

Valentina Gutiérrez Restrepo y Paulina Mesa Loaiza
24 de agosto de 2025 - 01:00 p. m.
En el municipio de Amalfi (Antioquia), hace presencia el Clan del golfo y el ELN.
Foto: Alcaldía de Amalfi

“Desde hace meses hemos planteado que el nordeste y el Bajo Cauca podrían convertirse en un nuevo Catatumbo y la gobernación no le está prestando suficiente atención”, advirtió Luis Fernando Quijano, presidente de la Corporación para la Paz y el Desarrollo Social (Corpades). La alerta la hizo este líder social en diálogo con El Espectador, un día después del ataque a un helicóptero de la Policía Antinarcóticos en el que murieron 13 uniformados. Uno de los hechos más violentos en contra de la institución en los últimos tiempos y que es...

Por Valentina Gutiérrez Restrepo

Por Paulina Mesa Loaiza

Periodista de la Universidad de Antioquia e ilustradora. Ha escrito en prensa y portales digitales con especial interés en justicia, conflicto, memoria y paz. Actualmente es periodista de Colombia+20.@paulina_mesalpmesa@elespectador.com
