Amenazan de muerte a directora (e) de la cárcel La Modelo, mayor Nancy Pérez

La mayor Nancy del Socorro Pérez fue designada como directora (e) de la cárcel La Modelo de Bogotá, tras el asesinato del coronel (r) Élmer Fernández el pasado jueves. Foto: INPEC

A través de un panfleto, la directora encargada de la cárcel La Modelo de Bogotá, mayor Nancy Pérez fue amenazada de muerte. En la misiva le piden a la alta funcionaria que traslade a dos presos de uno de los patios del penal.

Allí se indica el límite de tiempo que tendría o, en caso contrario, le pasaría lo mismo que al coronel Elmer Fernández, quien fue asesinado en la capital cuando se movilizaba en un vehículo que no era blindado en la tarde del 16 de mayo.

El Inpec, entidad encargada de la custodia de los presos en Colombia, señaló que el panfleto vendría del recluso Jhon Keneber Cardes, alias ‘El Cebollero’, y no por parte de Daniel Alejandro Serna, alias ‘Kener’, como lo había informado anteriormente la institución.

“Señora directora, con el debido respeto que usted se merece le doy 72 horas para que me saque estas dos personas del patio 4A son del pasillo 8 Viloria y Tolima si en 72 horas estas personas están no creo que usted y sus guardianes quieran que les pase lo que le pasó al director por no sacar a estas dos personas todavía allí en esa cárcel hago objetivo militar a usted y la guardia”, dice el panfleto amenazante publicado por Blu Radio.

Este tipo de amenazas fueron recibidas por parte del asesinado director Fernández los días previos a su asesinato en el norte de Bogotá. En febrero de este año, el Gobierno nacional decidió declarar emergencia carcelaria en todos los centros penitenciarios del país como respuesta a los múltiples ataques que había sufrido el personal del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) en Cartagena, Jamundí y Tuluá.

La decisión permitía tomar diferentes medidas presupuestales y de seguridad, además solicitaba el apoyo adicional de la fuerza pública para reforzar la vigilancia y la seguridad en los centros penitenciarios. Sin embargo, el 16 de mayo fue asesinado el director de la cárcel.

