Judicial
Amenazas y quema de votos: los retos de seguridad que dejó la consulta del Pacto Histórico

La jornada de consulta interna, que dejó un centenar de incidentes en todo el país, refuerza las alertas sobre la capacidad del Estado para proteger las elecciones presidenciales y legislativas de 2026.

Valentina Gutiérrez Restrepo
28 de octubre de 2025 - 02:00 a. m.
La Defensoría del Pueblo alertó 113 casos en 70 municipios de 26 departamentos, y en cuatro localidades de Bogotá, que tuvieron relación con eventualidades en las votaciones.
La Defensoría del Pueblo alertó 113 casos en 70 municipios de 26 departamentos, y en cuatro localidades de Bogotá, que tuvieron relación con eventualidades en las votaciones.
Foto: GUSTAVO TORRIJOS

Una amenaza de muerte contra la registradora especial de Yopal (Casanare), Piedad Ríos Saavedra, por la no apertura de dos puestos de votación en las veredas Mata Limón y Quebradaseca, y la quema de material electoral en Arjona (Bolívar). Estos fueron los hechos más graves en materia de seguridad registrados durante las votaciones del Pacto Histórico, del pasado 26 de octubre.

En paralelo, en la consulta que terminó con el triunfo del candidato Iván Cepeda para las elecciones presidenciales de 2026, la Defensoría del Pueblo alertó 113 casos...

Por Valentina Gutiérrez Restrepo

Jesús Vargas Zapata(0u41y)Hace 39 segundos
No se puede tapar el cielo con las mano. La premisa correcta es: dado que la logística no fue la adecuada, entonces se presentaron desmanes.
