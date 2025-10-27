Amenazas y quema de votos: los retos de seguridad que dejó la consulta del Pacto Histórico

La Defensoría del Pueblo alertó 113 casos en 70 municipios de 26 departamentos, y en cuatro localidades de Bogotá, que tuvieron relación con eventualidades en las votaciones. Foto: GUSTAVO TORRIJOS

Una amenaza de muerte contra la registradora especial de Yopal (Casanare), Piedad Ríos Saavedra, por la no apertura de dos puestos de votación en las veredas Mata Limón y Quebradaseca, y la quema de material electoral en Arjona (Bolívar). Estos fueron los hechos más graves en materia de seguridad registrados durante las votaciones del Pacto Histórico, del pasado 26 de octubre.

En paralelo, en la consulta que terminó con el triunfo del candidato Iván Cepeda para las elecciones presidenciales de 2026, la Defensoría del Pueblo alertó 113 casos...