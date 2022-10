Análisis: Liberarnos del sistema carcelario

Según el último informe estadístico del Inpec, en Colombia actualmente hay un 19,7 % de sobrepoblación carcelaria. Foto: Jorge Londoño - José Vargas

Uno de los problemas que más compartimos como región desde hace unos años es la crisis carcelaria. La sobrepoblación carcelaria es una de las situaciones más recurrentes en Latinoamérica y el Caribe. Como lo muestra el portal Bloomberg, en casi todos los países de la región hay problemas de sobrepoblación en centros penitenciarios, sobrepoblación que va desde el 362,9% (Haití), hasta el 4,3% (México). Al haber mayor población carcelaria que capacidades de infraestructura, nos encontramos ante un hacinamiento casi que generalizado en toda la región y, como es de esperarse, el hacinamiento lleva a situaciones de corrupción interna en las cárceles y a graves violaciones a los derechos humanos de las personas privadas de la libertad. La suma de estas situaciones derivadas de las crisis carcelarias nos puede llevar a la perpetuación de vulneraciones de derechos por parte de los Estados y a la creación de nuevos círculos de criminalidad que cada vez serán más difíciles de controlar.

Según el último informe estadístico del Inpec, en Colombia actualmente hay un 19,7% de sobrepoblación carcelaria, 97.129 personas se encuentran en prisión por 160.671 hechos criminales, de los cuales, el 10,7% son delitos relacionados con sustancias psicoactivas. Sin embargo, seguimos viendo la inefectividad de la guerra contra las drogas, ya que su venta y consumo no cesan. Según el Monitoreo de cultivos ilícitos realizado por la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (Undoc) la producción de clorhidrato de cocaína pura en kilogramos por hectárea de hoja se incrementó 1,5% en el 2019 con respecto al año anterior. Además, quienes más son encarcelados no son los grandes narcotraficantes, sino los eslabones encargados del comercio callejero, personas que por su clase social se encuentran más cercanas a este tipo de actividades y que en muchas ocasiones no tienen otra opción para llevar el sustento a sus hogares.