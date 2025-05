Procuraduría abre investigación a Andrés Escobar por supuestamente boicotear paro

Andrés Escobar enfrenta ya varias investigaciones judiciales por su papel en el paro nacional de 2021. Foto: Twitter de Andrés Escobar

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

La Procuraduría abrió una investigación disciplinaria en contra del concejal de Cali, Andrés Escobar González, por supuestamente boicotear las marchas y la jornada de paro nacional convocadas para el 28 y 29 de mayo de 2025. Según un breve comunicado del ente de control, el funcionario se habría alejado del cumplimiento de sus funciones y de su deber de garantizar los fines esenciales del Estado.

Esta decisión se conoce cinco días después de que Escobar publicara un video en redes sociales en los que hizo un llamado a boicotear las marchas. En la publicación también participó el concejal de Medellín, Andrés Rodríguez, a quien la Procuraduría también le abrió una investigación. El propio presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X, pidió a las autoridades investigar a los funcionarios.

Le solicito a @fiscalia iniciar investigación a fondo contra estas actitudes sediciosas.



No más amenazas contra el pueblo y sus derechos. Las juventudes y la ciudadanía de las comunas populares deben tener derecho a. la paz y la libertad. Las mujeres de Antioquia tienen… — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 25, 2025

“Con el desarrollo de esta etapa procesal y la solicitud de pruebas realizada por el Ministerio Público se busca verificar la ocurrencia de los hechos denunciados, determinar si son constitutivos de falta disciplinaria; y definir si Escobar González actuó o no al amparo de una causal de exclusión de responsabilidad”, explicó la Procuraduría.

La publicación de redes sociales también fue compartida por el concejal de Medellín, Andrés Rodríguez, quien también está en la mira de las autoridades.

El video por el que serán investigados los concejales Andrés Escobar y Andrés Rodríguez

En el video, se escucha al concejal Escobar decir: “Hombre, aquí en el Valle del Cauca vamos a salir a defenderlo las veces que sea, la primera línea ni nada parecido se lo vuelve a tomar. Aquí estamos firmes. Ya sabe y póngala como quiera”, expresó Escobar.

Entonces, ¿van a volver a salir a la quemar el país? Desde las regiones les decimos PÓNGANLA COMO QUIERAN, no vamos a permitir que vandalicen nuestras ciudades. Estamos firmes en la defensa de nuestro país y nuestro patrimonio.@escobarandres90 pic.twitter.com/4BlR1rntxD — Andrés Gury Rodríguez (@AndresGuryRod) May 23, 2025

Por su parte, el concejal Rodríguez expresó: “Pues yo le digo una cosa, en Medellín y en Antioquia vamos a llamar a la reserva activa y a todos los ciudadanos que salimos a marchar a defender nuestro departamento y nuestro municipio y si nos toca enfrentarlos, lo vamos a hacer”. En su cuenta de X, el concejal reaccionó a la decisión de la Procuraduría y expresó: No me van a callar y enfrentaré todos los procesos que me toque enfrentar, así no tengan ningún fondo".

Lo difícil de estar metido en política, como acto pleno de patriotismo, es que existen poderes que siempre van a querer joderte.



La eficiente (pa' unas cosas) @PGN_COL, me acaba de abrir investigación disciplinaria por el video donde con @escobarandres90 advertimos, que si… pic.twitter.com/7e00RZ3KGB — Andrés Gury Rodríguez (@AndresGuryRod) May 27, 2025

¿Quién es Andrés Escobar en Cali?

Andrés Escobar González en Cali es un concejal de la ciudad que llegó al cabildo en enero de 2024, como miembro del Centro Democrático. El funcionario acaparó la atención de la comunidad cuando, en 2021, en medio del paro nacional, circularon videos de él disparando contra civiles.

Por esos hechos, tanto la Procuraduría como la Fiscalía abrieron investigaciones en su contra. Es más, el ente investigador ya lo acusó por los delitos de usurpación de funciones públicas, empleo o lanzamiento de sustancias u objetos peligrosos y amenazas agravada, por el nivel de intimidación que, al aparecer, ejerció sobre la ciudadanía.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.