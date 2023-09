Andrés Vélez va a juicio por falso testimonio

Andres Velez Foto: ARCHIVO EL ESPECTADOR

Este lunes, a las 11:30 de la mañana, Andrés de Jesús Vélez Franco tenía una cita con la justicia. La Fiscalía lo había convocado para hacer la audiencia de acusación; es decir, para, ante un juez, notificarle que ha sido llamado a juicio por falso testimonio. En su caso específico, un falso testimonio contra la excongresista Nancy Patricia Gutiérrez. Pero Vélez nunca llegó. Su abogado, Luis Hárrinson Llorera, sí estuvo en Paloquemao, aunque no se presentó en el juzgado: le dijo a este diario que fue notificado demasiado tarde y que tenía un compromiso académico. La jueza se vio obligada a aplazar la audiencia hasta el próximo 6 de marzo.

Fue en septiembre de 2014 que la Fiscalía anunció que le imputaría cargos a Vélez Franco, o sea, que arrancaría una investigación formal en su contra por los indicios que hay de que mintió en sus declaraciones contra la excongresista Gutiérrez. Realizar la imputación le tomó dos años al organismo investigativo. Sólo hasta el 21 de septiembre de 2016 se hizo. Para ese entonces, Vélez Franco era un testigo consentido de la Fiscalía, que andaba con esquema de protección del CTI y aseguraba a viva voz en entrevistas con medios de comunicación: “Yo no testifiqué dentro del expediente de Nancy Patricia”.

Era una verdad a medias. Vélez Franco, efectivamente, no testificó en el proceso de Gutiérrez, pero sí declaró contra ella ante funcionarios de la Corte Suprema y su testimonio fue evaluado por ese alto tribunal en medio de la indagación preliminar contra Gutiérrez. En el documento que la Corte Suprema de Justicia publicó el 23 de julio de 2014, en el cual anunció que no abriría investigación formal contra la exsenadora Gutiérrez por parapolítica, se advierte que Vélez Franco rindió declaraciones en el marco del expediente 26.625, que era, nada más y nada menos, el “proceso madre” de la parapolítica.

La Corte Suprema indicó que “al rendir declaración ante esta corporación, Andrés de Jesús Vélez Franco manifestó que a finales del año 2001 o principios de 2002 (…) asistió a una reunión donde Miguel Arroyave, comandante del Bloque Centauros, dispuso apoyar la candidatura de Nancy Patricia Gutiérrez en su aspiración al Congreso de la República, en los comicios del año 2002”. Vélez Franco afirmó entonces que la reunión se había dado “en un lugar conocido como El Tropezón”, en Puerto López, Meta. Y agregó que hombres del Centauros habían viajado a buscar respaldo para Gutiérrez con el Bloque Tolima. De eso habló el 2 de marzo de 2011.

Andrés Vélez Franco era un testigo atractivo para la justicia. Para esa época ya estaban probados sus vínculos con el jefe del Bloque Centauros, Miguel Arroyave, quien fue asesinado en septiembre de 2004 mientras ejercía como negociador de las Auc en Santa Fe de Ralito (Córdoba) ante el gobierno de Álvaro Uribe. Por esos vínculos con los paramilitares, Vélez Franco fue capturado once días después del homicidio de Miguel Arroyave y condenado por lavado de activos y concierto para delinquir, pero, tras acreditar una enfermedad del corazón y otra de los riñones, recuperó su libertad en 2007.

Justamente, el tema de las negociaciones entre el entonces presidente Uribe y los “paras” fue la primera inconsistencia que le detectó la justicia. Vélez Franco amplió su declaración contra Nancy Patricia Gutiérrez el 31 de agosto de 2011 y allí aseguró que en la reunión, que supuestamente había tenido lugar a finales de 2001 o comienzos de 2002, Miguel Arroyave había expresado su voluntad de “acogerse al ‘proceso de paz’”. “No es posible que en la reunión (…) Miguel Arroyave hubiera hablado sobre el ‘proceso de paz’”, puntualizó la Corte. La razón: ese proceso comenzó luego de agosto de 2002.

Por otra parte, a Andrés Vélez Franco le preguntaron si las personas reunidas en El Tropezón conocían de antemano a Nancy Patricia Gutiérrez. “Nadie mencionó que la conocía”, respondió él. La Procuraduría señaló que si ninguno de los presentes conocía a Gutiérrez, era “impensable” el apoyo a su campaña, pues ella no les ofrecía nada a cambio. Según la declaración de Vélez Franco, Arroyave envió a gente suya a buscar respaldo para la entonces congresista Gutiérrez —lo era desde 1998— con el Bloque Tolima. La Procuraduría indicó que el Bloque Centauros no tenía influencia en el Tolima.

Vélez Franco sostuvo que a la reunión en El Tropezón había asistido un hombre llamado Teodisio Pabón, alias el Profe, quien habría sido enviado al Tolima en representación de Miguel Arroyave para buscar el apoyo para Gutiérrez y otros políticos. Dijo que Pabón se había encontrado con alias el Ingeniero. “Aclaró que allí no se reunió con Nancy Patricia Gutiérrez pero, según se enteró, el contacto sería la propia mamá de la dirigente”. Al conocer sus declaraciones y tras evaluarlas a fondo, la Corte Suprema llegó a una conclusión: “El testimonio de Andrés de Jesús Vélez Franco no encuentra, en este caso, respaldo probatorio”.

Hasta la fecha, Andrés Vélez Franco ha insistido en que él nunca mintió contra Nancy Patricia Gutiérrez y que la fiscal de su caso, Amanda Cetina, no ha sido objetiva con él. De hecho, la denunció porque sostiene que si la Fiscalía busca investigarlo, es porque Gutiérrez movió influencias para que así fuera. No obstante, lo que deja ver el expediente de la excongresista Gutiérrez, donde sus declaraciones fueron registradas por la Corte Suprema, es que son sus propias palabras las que lo tienen hoy ad portas de ser llamado a juicio por falso testimonio. La última palabra la tiene la jueza que conocerá su caso.

(*) Actualización de la noticia. El señor Andrés de Jesús Vélez Franco, mediante interpuesta persona, remitió a El Espectador copia de la providencia de fecha 7 de marzo de 2023 proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, Sala penal, M.P. Xenia Rocío Trujillo Hernández, proferida dentro del proceso con radicación No. 11001609904620130003504, en la que consta lo siguiente: (i) que el 13 de febrero de 2023, el Juzgado Cuarenta y Dos Penal del Circuito de Conocimiento de Bogotá decretó la preclusión por prescripción de la acción penal seguida en contra de Andrés de Jesús Vélez Franco por los delitos de fraude procesal y falso testimonio; (ii) que aunque el procesado elevó solicitud de sometimiento ante la JEP en abril de 2019, las piezas procesales no se remitieron a esa autoridad, teniendo en cuenta que no se tenía claridad si debía o no realizarse ese trámite, razón por la cual la actuación prosiguió y no se suspendió en ningún momento, así como tampoco el término de prescripción; (iii) que el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá confirmó el fallo de primera instancia, aduciendo que efectivamente había ocurrido el fenómeno de la prescripción, toda vez que a partir del 21 de septiembre de 2016, fecha en la cual se llevó a cabo la formulación de imputación en contra de Vélez Franco, el Estado contaba con seis (6) años para dar por terminado el asunto (teniendo en cuenta que la mitad de 12 es 6 años), por lo que aquel perdió la posibilidad de investigar, juzgar y sancionar ambos delitos el 21 de septiembre de 2022, es decir, para esa data prescribió la acción penal frente a los delitos de fraude procesal y falso testimonio.