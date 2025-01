Angélica Monsalve renunció a la Fiscalía argumentando diferencias y choques

Fiscal Angélica Monsalve

Argumentando una serie de diferencias y desencuentros con la alta cúpula de la Fiscalía General de la Nación, Angélica Monsalve, quien se desempeñaba como fiscal delegada ante jueces de circuito, anunció su renuncia al cargo. A través de sus redes sociales, la ahora exfuncionaria dio a conocer sus motivos junto a la carta presentada a la titular del ente de control, Luz Adriana Camargo.

“Fiel a mis principios y valores, hoy he decidido renunciar a mi cargo como fiscal delegada ante jueces de circuito y en consecuencia ya presente la respectiva carta ante la Fiscalía”, escribió Monsalve en su cuenta de X antes de enlistar sus motivos para dejar el puesto.

Según la cuestionada exfuncionaria, quien durante la administración de Francisco Barbosa tuvo numerosos choques con el entonces fiscal general, su renuncia se debe a que, asegura, no puede “continuar cohonestando actos que riñen con la moral y la justicia que una entidad como la fiscalía debe tener para con los administrados, que somos todos los colombianos”.

Y añadió en su mensaje: “Muchos creímos que el cambio de administración llenaría las expectativas de evitar y castigar el tipo de tropelías que cometieron Barbosa y Mancera, pero con asombro vemos que parece que ellos siguen mandando en cuerpo ajeno; ya ha pasado casi un año y seguimos igual”.

Además, en su mensaje a través de las redes sociales, la exfiscal Monsalve, denunció que “vemos jueces y fiscales que hoy prevarican violando normas procesales sin vergüenza alguna, pero es lógico que eso suceda por cuanto hasta los magistrados de la Corte Suprema, dando el ejemplo, violan la norma al elegir un fiscal general con un reglamento en contra vía de lo que les indica la ley de administración de justicia”.

“Es hora de dejar este cargo que me ha traído alegrías y sinsabores, además de mucha decepción, por cuanto el mensaje es: ‘haz lo que te decimos o te jodemos, no puedes pensar, y ello se refleja en los once procesos penales en mi contra abiertos por Barbosa y Mancera en menos de dos años y los cuales aún no han sido resueltos”, concluyó Monsalve.

En su carta de renuncia, enviada al despacho de Luz Adriana Camargo, la exfiscal Monsalve señaló que su salida se debe a que la entidad “no es más que un antro de impunidad (...) muchas veces al servicio de los bandidos”.

Las polémicas de Angélica Monsalve

La ahora exfiscal Monsalve tiene en su contra un total de 11 procesos judiciales, los cuales, argumenta, configuran una persecución en su contra durante la administración del exfiscal general Francisco Barbosa y quien fuera su mano derecha en la entidad, la exvicefiscal Martha Mancera.

En febrero de 2024, un mes antes de la posesión de Luz Adriana Camargo como fiscal general, y cuando la entidad se encontraba a la cabeza de Martha Mancera, el ente investigador anunció que presentó escrito de acusación en contra de Monsalve y que sería llamada a juicio por el delito de concusión (se configura cuando un funcionario público exige sobornos abusando de su cargo).

La fiscal es investigada porque, presuntamente, habría pedido dinero, a través del abogado Jimmy Forero, a Martín Ricardo Manjarrés, hoy investigado por el carrusel de los carros blindados de la Unidad Nacional de Protección (UNP), para archivar el caso y que este no fuera enviado a la cárcel. Según la Fiscalía, la suma pedida era de $600 millones.

La investigación en su contra da cuenta que el 14 junio de 2022, el abogado Forero citó al hijo de Manjarrés en un centro comercial de Bogotá para discutir sobre el proceso que estaba en curso. Aunque finalmente ese día no se vieron, la reunión se habría llevado a cabo el 21 de junio en un hotel, donde el abogado presuntamente le ofreció archivar el caso a cambio de una suma de dinero de $600 millones.

Manjarrés, según la imputación, pidió que firmaran un comprobante del acuerdo que estaban haciendo, solicitud a la que el abogado se negó. Como presuntamente el pago no se hizo, un mes después, Martín Ricardo Manjarrés fue llamado a imputación de cargos.

Además, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial ordenó una investigación contra Monsalve por comentarios críticos hacia altos funcionarios, lo que podría afectar su imparcialidad en los casos que tenía a su cargo. El origen de esa investigación está en las afirmaciones que Monsalve publicó en su cuenta de X en contra de funcionarios de la Rama Judicial y del presidente de la Corte Suprema de Justicia, el magistrado Gerson Chaverra.

“Ante la difusión de noticias que tienen origen en los chats y las redes sociales promovidas por la fiscal Angélica Monsalve, donde se hacen manifestaciones acerca de la vida y el ejercicio profesional del señor presidente de la Corte Suprema de Justicia, hemos ordenado la pertinente investigación disciplinaria, con el fin de revisar la relevancia del acontecer mismo frente a la infracción de deberes o prohibiciones, o a las presuntas faltas en las que haya podido incurrir”, explicó en su momento el magistrado Alfonso Cajiao Cabrera, presidente de la Comisión.

