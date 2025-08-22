Anularon nombramiento de consejero de relaciones exteriores de Colombia en Países Bajos

El Consejo de Estado revisó la demanda contra Marco Alberto Velásquez Ruiz y encontró que no cumplía con los requisitos para ocupar el cargo diplomático. Foto: EFE - ROBIN VAN LONKHUIJSEN

El Consejo de Estado acaba de anular el nombramiento de Marco Alberto Velásquez Ruiz como consejero de relaciones exteriores de Colombia en Países Bajos. El alto tribunal resolvió una demanda que pedía sacarlo del cargo y encontró que el académico no cumplía con los requisitos para acceder al puesto diplomático.

La decisión fue de la Sección Quinta del Consejo de Estado, la cual tuvo que revisar la sentencia que emitió el Tribunal Administrativo de Cundinamarca en enero de este año, con la cual se declaró la nulidad del nombramiento de Velásquez Ruiz. Dentro de los argumentos, la sentencia exponía que para la época en la que el académico fue nombrado como consejero de relaciones exteriores, había una persona de carrera disponible para ser el titular del cargo, pero que fue ignorado y, sin justificación suficiente, se designó a Velásquez Ruiz.

Sin embargo, el ahora exconsejero apeló la decisión argumentando que su hoja de vida sí cumplía con la experiencia suficiente para ser consejero de relaciones exteriores en Países Bajos. En junio de este año, el caso llegó al alto tribunal, al que el mismo Ministerio de Relaciones Exteriores le pidió reconsiderar la sentencia de primera instancia y aseguró que el nombramiento se hizo dentro de todos los parámetros legales.

Ya en el Consejo de Estado, Velásquez Ruiz señaló que la decisión que lo sacaba del cargo desconocía “la facultad otorgada al presidente de la República para poder realizar nombramientos en provisionalidad”. Al revisar, el alto tribunal resaltó que “esa atribución está limitada por el mismo ordenamiento jurídico que en especial promueve que los cargos de carrera diplomática y consular, deben ocuparlos los empleados que pertenezcan a ella, en virtud del principio de especialidad” y no solo los nombramientos a dedo.

Según la Sección Quinta, el Ministerio de Relaciones Exteriores “tenía conocimiento de quiénes eran los funcionarios de carrera disponibles, y que a pesar de conocer la lista del acto administrativo de alternación optó por nombrar en provisionalidad a alguien externo a la carrera diplomática y consular”. El Consejo de Estado también señaló que “la facultad de la cartera ministerial para designar en provisionalidad está supeditada a que no haya disponibilidad de funcionarios de carrera, sin importar su escalafón, o en caso tal, que los servidores que están disponibles expresamente se rehúsen y de esa manera se agote esa lista”.

Por esas razones, fue que el alto tribunal confirmó la sentencia de primera instancia y sacó del cargo de consejero de relaciones exteriores de Colombia en Países Bajos a Marco Alberto Velásquez Ruiz. Adicionalmente, la Sección Quinta encontró que “para estos cargos hay baja disponibilidad de funcionarios de carrera para ocuparlos, lo que se impone es exhortar al Ministerio de Relaciones Exteriores a promover la realización de concursos de mérito para ocupar las plazas vacantes y así proteger la carrera diplomática y consular”.

Esta es la decisión completa:

