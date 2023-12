Archivan caso contra vicesfiscal Mancera por supuesta ayuda a señalados narcofiscales

AME7977. BOGOTÁ (COLOMBIA), 21/06/2023.- La vicefiscal general de la nación, Martha Janeth Mancera, habla durante una conferencia de prensa hoy en Bogotá (Colombia). "La conclusión para la Fiscalía General de la Nación es que el teniente coronel Óscar Dávila, de 42 años de edad y 24 años de servicio, decide quitarse la vida y con el arma que era de su conductor. Para la Fiscalía General de la Nación, los resultados de la necropsia son positivos para suicidio", concluyó la vicefiscal general, Martha Janeth Mancera, en una rueda de prensa. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda Foto: EFE - Mauricio Duenas Castaneda

A través de un comunicado de prensa, la Fiscalía General informó que archivara una denuncia contra el segundo funcionario más importante de la entidad: la vicefiscal Martha Janeth Mancera, quien fue denunciada en 2021 de haber beneficiado a dos fiscales que eran señalados de tener nexos con las mafias del Valle del Cauca.

“Un fiscal delegado ante la Corte Suprema de Justicia archivó una indagación que cursaba en contra de la vicefiscal, con ocasión de una denuncia anónima que llegó a varios correos institucionales el 29 de junio de 2021, y otra dirigida por el señor Gonzalo Guillén, las cuales en un mismo sentido citaban posible favorecimiento a funcionarios de la Seccional Cali investigados por presuntos actos de corrupción, y otras actuaciones aparentemente contrarias a la ley mientras desempeñó cargos directivos en Valle del Cauca y en su condición de vicefiscal”, señaló el ente investigador.

La Fiscalía señaló que luego de realizar inspecciones a diferentes procesos y distintas actividades investigativas y recopilar testimonios, como los de Ramón Esteban Peña Martínez, alias El Médico, y la abogada Ruth García Rojas (mencionados en la denuncia), entre otras personas, que señalaron no conocer a la vicefiscal ni dar fe de los señalamientos en su contra; y ante la ausencia de material de prueba o elementos serios aportados por los denunciantes, resultó imposible explorar y reconocer una posible hipótesis delictiva.

“Quedó demostrado que no hay ninguna evidencia ni información que respalde intervención o favorecimiento a alguna persona. Asimismo, se constató que las actuaciones en contra de los funcionarios citados en las denuncias como presuntos responsables de actos de corrupción tienen un importante y efectivo avance investigativo y judicial. 4. Por todo lo anterior, y en estricto cumplimiento de la norma penal y la jurisprudencia que rige la materia, el fiscal a cargo de la indagación no encontró configurado un delito que comprometiera a la doctora Mancera”, puntualizó la Fiscalía.

A Mancera se le cuestionó por su presunta cercanía con los fiscales Ana Victoria Nieto e Iván Aguirre (amigos de la vicefiscal), investigados desde 2021 por presuntos nexos con el narcotráfico en el Valle del Cauca. Según la Fiscalía, ambos hacían parte, aparentemente, de una red de corrupción detectada al interior de la entidad, que habría estado conformada por funcionarios que favorecían en investigaciones a narcos y a jefes criminales, a cambio de dádivas.

Según la Fiscalía, esta red no solicitaba órdenes de captura, dilataba audiencias y consolidaba procesos penales contra inocentes para beneficiar a las personas que presuntamente entregaban millonarias sumas de dinero a los fiscales. El ente acusador agregó que ambos fiscales harían parte de esta red desde 2015, motivo por el cual son procesados por los delitos de concierto para delinquir, soborno en actuación penal, amenaza a testigos y prevaricato por omisión.

El pasado 19 de septiembre, al menos una docena de pruebas se perdieron de los expedientes de este caso. Un documento oficial señala que no aparecen algunos informes de policía judicial, actas de entrega, inspecciones a lugares y varias declaraciones, entre estas la del testigo principal Juan David Rengifo. Sobre el caso, Caracol Radio ha revelado videos, por ejemplo, de la abogada de Ruth García. Ella, en 2021, reveló una conversación que dice que la vicefiscal Mancera, aparentemente, tiene intereses en proteger a la fiscal Ana Victoria Nieto, investigada por presunta corrupción judicial en Cali.

“Lo que dicen acá en Cali, es que ellas dos son muy amigas y la doctora Martha Janeth a toda costa (quiere) que la doctora Ana Victoria quede en limpio y que no pase nada, entonces, me imagino, quieren que no esté, esa es la situación y que detrás de todo este tringuilinguis (sic) porque sé que también capturaron a unos policías entre los abogados de esos policías a unos conocidos míos, por eso también estoy enterada del tema de los policías y que detrás de esos policías y de todo esto es ese señor que le dicen ‘Mueble Fino’ (el narco)”, dice un audio revelado por esa cadena radial.

Caracol Radio también reveló una declaración en la que el narco Carlos Ramón Zapata, alias el Médico, le dijo al fiscal Mario Burgos que la vicefiscal Martha Mancera, supuestamente, habría beneficiado a narcos cuando ella fue directora de Fiscalías en Cali. El Médico contó que se reunió en varias ocasiones con la abogada García para hablar de varios casos, entre ellos, el de ‘Los narcofiscales’.

Noticia en desarrollo...

