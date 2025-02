Armando Benedetti irá a juicio en la Corte Suprema por caso Fonade

El jefe de despacho del presidente Petro fue acusado por supuesto tráfico de influcencias. Foto: EFE - MIGUEL GUTIERREZ

Armando Benedetti, nuevo jefe de despacho del presidente Gustavo Petro, irá a juicio en la Corte Suprema de Justicia por el llamado caso Fonade. El alto funcionario tendrá que responder por el supuesto delito de tráfico de influencias.

El caso fue votado este jueves por la Sala de Instrucción tras estudiar una ponencia del magistrado César Reyes, quien tomó el caso que inicialmente estuvo en el despacho de la magistrada Cristina Lombana, quien fue apartada por una recusación en su contra. Ella ya había presentado una ponencia en contra de Benedetti que fue acogida mayoritariamente por la Sala.

En este caso, la investigación es por la compra de un apartamento y unos giros de dinero al exterior. La Sala aceptó la recusación que presentó Benedetti el 15 de agosto de 2023, porque encontró fundada la recusación debido a que, “mientras el proceso estuvo en la Fiscalía (cuando la Corte lo envió, al perder competencia por el fuero que Benedetti tenía como embajador) la magistrada emitió un concepto que sí podría comprometer su criterio e imparcialidad en el caso”.

En marzo del año pasado, Benedetti se salvó de perder su libertad en medio de una investigación que adelantaba la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en su contra. El funcionario del gobierno de Gustavo Petro ahora tendrá que responder dentro del llamado caso Fonade, en el cual el alto tribunal busca determinar si el político haría parte de una red de corrupción que direccionó contratos del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) a cambio de coimas.

En ese momento, este diario conoció que a pesar de que había por lo menos dos indicios graves de presunta responsabilidad en los hechos, por los cuales se podría ordenar una medida de aseguramiento contra Benedetti, no había riesgo de que no compareciera en el proceso, como lo ha venido haciendo hasta el momento. Por otra parte, no se le ordenó medida, porque la Corte consideró que en su cargo actual no puede incidir en la contratación estatal o tener liderazgo político con el que pueda cometer faltas como por las que ahora se le investiga.

El caso está relacionado con hechos de corrupción en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade). Según denuncias que datan desde 2017, los contratos de esa entidad los manejaban, a cambio de coimas, Benedetti y los también exsenadores del Partido de La U Musa Besaile y Bernardo Ñoño Elías. Los dos últimos han aceptado su rol en el entramado de corrupción.

Aunque son dos entidades las encargadas de la investigación, la génesis de esta es la misma: las declaraciones de Jorge Iván Henao, quien fue asesor de la gerencia de Fonade y ya está colaborando con la Fiscalía. Al parecer, Henao movió sus hilos en la extinta entidad para que le entregaran un contrato a una compañía llamada Certicámara.

Noticia en desarrollo...

