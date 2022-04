Armando Benedetti pide apartar a magistrada Lombana de investigación en su contra

Armando Benedetti se ha declarado inocente de las acusaciones de la Sala de Instrucción. Foto: Mauricio Alvarado

Dos días antes de rendir una ampliación de su indagatoria, senador Armando Benedetti quiere que la magistrada que lleva la investigación en su contra, Cristina Lombana, se aparte del proceso. Así se lo manifestó el senador a la Corte Suprema en un documento de 21 páginas en el que cuenta que, tras casi cuatro meses, la magistrada de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema que le abrió una investigación formal por enriquecimiento ilícito, no ha practicado las pruebas que pide su defensa y que, según él, demostrarían su inocencia.

“Sin duda en el proceso se ha actuado. Pero no se ha actuado respecto de la petición de pruebas de la defensa, la constatación de citas y la obligación ineludible de investigación integral que no le es posible eludir a la magistrada investigadora. En cinco oportunidades se ha reiterado que se decida la petición de pruebas, incluso desistimos de una acción de tutela que presentó mi anterior defensor, indicando que lo que se pedía en el amparo constitucional, debía resolverse en el proceso penal”, dice el documento.

Benedetti, que renunció al partido de La U y que por estos días apoya la campaña presidencial de Gustavo Petro, se refiere a una petición de pruebas que hizo su defensa el 10 de diciembre de 2021. Según explica en el documento con el que recusó a la magistrada Lombana, con esas evidencias su defensa “pretendió demostrar que no son ciertas las imputaciones de las que he sido objeto”. Y, a pesar de que la magistrada ha ordenado otras pruebas y ha tomado varias decisiones desde diciembre, a casi cuatro meses aún no ordena practicar esas pruebas.

Así lo anunció Benedetti en sus redes sociales:

He hecho una petición en mi caso que lo suspende hasta que las pruebas de mi inocencia sean aprobadas. Recusé a la investigadora Cristina Lombana, al ignorar por más de 3 meses las pruebas de mi defensa. Los términos se le vencieron, tengo fé que la Corte velará por mis garantías — Armando Benedetti (@AABenedetti) April 4, 2022

Por esa demora en resolver su solicitud es que el senador Armando Benedetti recusó a la magistrada Lombana. Es decir, les pidió a sus compañeros de la Sala de Instrucción de la Corte Suprema que analicen si la jueza, quien también es militar en retiro, debería seguir al frente de la investigación. Y, mientras resuelven esa solicitud, pidió que se suspenda todo en su proceso por los supuestos incrementos injustificados en su patrimonio, que según cálculos del alto tribunal ascenderían a casi $3.000 millones.

En ese sentido, el senador Benedetti explicó: “El proceso debe suspenderse hasta que se resuelva la recusación porque a pesar de haber rendido indagatoria y ampliación de indagatoria, no está pendiente de resolución de situación jurídica en este momento porque fue la magistrada instructora quien de oficio fijó una nueva fecha para ampliar indagatoria por una nueva modalidad delictiva para el día 6 de abril de 2022″.

La magistrada Lombana abrió la investigación formal contra Benedetti en marzo de 2021, luego de que informes contables elevaran dudas sobre el posible incremento injustificado de su patrimonio mientras ha sido congresista. En concreto, entre 2002 y 2018, le habrían entrado $3.000 millones que no podrían explicarse con los salarios que mes a mes le consigna el Congreso, teniendo en cuenta, además, que el ser senador ha sido la única actividad económica que ha reportado en la DIAN.

