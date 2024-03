Corte Suprema seguirá investigando a Armando Benedetti y continuará en libertad

El embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) es investigado por presunto tráfico de influencias e interés indebido en la celebración de contratos. Hubo división en la Corte sobre si dejarlo o no en libertad. Foto: (EPA) EFE - Miguel Gutiérrez

Armando Benedetti, embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO) se salvó de perder su libertad en medio de una investigación que adelanta la Sala de Instrucción de la Corte Suprema de Justicia en su contra. El funcionario del gobierno de Gustavo Petro es investigado dentro del llamado caso Fonade, en el cual el alto tribunal busca determinar si el político haría parte de una red de corrupción que direccionó contratos del Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade) a cambio de coimas.

A la hora de definir si le dictaba medida de aseguramiento —es decir, si lo dejaba en libertad o no—, la Sala se dividió. En la decisión participaron, además de los magistrados, conjueces, para una votación que fue bastante cerrada: 4-3. Tres de los magistrados, además, salvaron su voto. Con las cosas así, el alto tribunal decidió que es competente para seguir con el proceso, a pesar de que Benedetti ostente, actualmente, el cargo de embajador.

El principal argumento de la Sala de Instrucción para seguir manejando el caso contra Benedetti es que los hechos investigados supuestamente habrían tenido relación con sus funciones como senador. El alto tribunal agregó que su fuero de congresista debe prevalecer frente al de embajador.

Este diario conoció que a pesar de que había por lo menos dos indicios graves de presunta responsabilidad en los hechos, por los cuales se podría ordenar una medida de aseguramiento contra Benedetti, no había riesgo de que no compareciera en el proceso, como lo ha venido haciendo hasta el momento. Por otra parte, no se le ordenó medida, porque la Corte consideró que en su cargo actual no puede incidir en la contratación estatal o tener liderazgo político con el que pueda cometer faltas como por las que ahora se le investiga.

El caso está relacionado con hechos de corrupción en el Fondo Financiero de Proyectos de Desarrollo (Fonade). Según denuncias que datan desde 2017, los contratos de esa entidad los manejaban, a cambio de coimas, Benedetti y los también exsenadores del Partido de La U Musa Besaile y Bernardo Ñoño Elías. Los dos últimos han aceptado su rol en el entramado de corrupción.

Aunque son dos entidades las encargadas de la investigación, la génesis de esta es la misma: las declaraciones de Jorge Iván Henao, quien fue asesor de la gerencia de Fonade y ya está colaborando con la Fiscalía. Al parecer, Henao movió sus hilos en la extinta entidad para que le entregaran un contrato a una compañía llamada Certicámara.

Dentro de la Sala de Instrucción, quien investiga por este caso a Benedetti es la magistrada Cristina Lombana a quien la defensa del ahora embajador ha tratado de apartar del caso. El 23 de octubre del año pasado, la Sala Instrucción aceptó una de las cinco recusaciones que presentó el político en contra de la togada Lombana para que fuera alejada de las investigaciones que su despacho adelanta en su contra. El alto tribunal decidió que hay argumentos suficientes para que la magistrada Lombana se aparte del caso por enriquecimiento ilícito, pero que podrá mantener las competencias en los otros cuatro casos.

El proceso del cual tendrá que apartarse Lombana es por los presuntos delitos de enriquecimiento ilícito y lavado de activos de Benedetti. En este caso, la investigación es por la compra de un apartamento y unos giros de dinero al exterior. La Sala aceptó la recusación que presentó Benedetti el pasado 15 de agosto, porque encontró fundada la recusación debido a que, “mientras el proceso estuvo en la Fiscalía (cuando la Corte lo envió, al perder competencia por el fuero que Benedetti tenía como embajador) la magistrada emitió un concepto que sí podría comprometer su criterio e imparcialidad en el caso”.

