Arranca Plan Democracia: más de 120 militares se desplegaron para comicios de juventud

Con el inicio de los comicios de consejos municipales y locales de juventud en el país, las fuerzas militares desplegaron un dispositivo de seguridad para cumplir con el Plan Democracia y asegurar una jornada de votación regular.

Al rededor de 126.000 hombres y mujeres hacen presencia en los más de 13.000 puestos de votación distribuidos por todo el territorio nacional. Del total de puestos, más de 7.000 están ubicados en zonas urbanas y cerca de 6.000 en áreas rurales.

En estos puntos, las Fuerzas Militares mantendrán un monitoreo permanente para prevenir alteraciones de orden público, además reforzarán la cobertura operacional para garantizar el derecho al voto.

Este trabajo se realiza en coordinación con el Ministerio del Interior, la Registraduría y la Policía Nacional. El dispositivo de seguridad se mantendrá incluso para las elecciones atípicas y elecciones presidenciales.

Así mismo, de manera articulada, las tropas del Ejército Nacional, la Armada de Colombia y la Fuerza Aeroespacial, activaron misiones de inteligencia para anticipar cualquier amenaza durante los comicios.

Las labores se priorizaron en 104 municipios de Cauca, Chocó, Nariño, Norte de Santander y Valle del Cauca debido a su nivel de vulnerabilidad y riesgo electoral.

En esa misma línea, se estableció un Centro de Información de Inteligencia Electoral para lograr procesar en tiempo real posibles amenazas de Grupos Armados Organizados en el territorio.

“Con base en esta inteligencia, se ejecutan operaciones conjuntas y coordinadas orientadas a desmantelar estructuras criminales y evitar cualquier perturbación al proceso electoral”, señalaron las Fuerzas Militares.

Por su parte, la Defensoría del Pueblo anunció su presencia en los municipios de Arauquita, Saravena y Tame (Cauca); y en Cubará, Boyacá, para acompañar las elecciones a los Consejos de Juventud.

Igualmente, se realiza un monitoreo interinstitucional en el Puesto de Mando Unificado, PMU, instalado en la ciudad de Arauca.

Hasta el momento, la Defensoría ha recibido dos quejas electorales de candidatos, a las que les están dando el debido trámite.

