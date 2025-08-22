Asciende a 13 la cifra de policías muertos en ataque a helicóptero en Amalfi

Asciende a 13 los policías muertos en ataque contra helicóptero en Amalfi (Antioquia) Foto: Policía

En una rueda de prensa en la capital de Antioquia, el general Carlos Fernando Triana, director de la Policía, señaló que otro policía murió luego del ataque a un helicóptero de la institución el pasado 21 de agosto. El hecho en Amalfi (Antioquia) fue atribuido a la estructura 36 de las disidencias de las Farc, vinculada al cartel que lidera alias Calarcá.

Noticia en desarrollo...

