Asciende a 13 la cifra de policías muertos en ataque a helicóptero en Amalfi

El director de la Policía, el general Carlos Fernando Triana, anunció este 22 de agosto la muerte de otro policía producto del ataque con un dron en el nordeste antioqueño.

Redacción Judicial
22 de agosto de 2025 - 03:50 p. m.
En una rueda de prensa en la capital de Antioquia, el general Carlos Fernando Triana, director de la Policía, señaló que otro policía murió luego del ataque a un helicóptero de la institución el pasado 21 de agosto. El hecho en Amalfi (Antioquia) fue atribuido a la estructura 36 de las disidencias de las Farc, vinculada al cartel que lidera alias Calarcá.

Noticia en desarrollo...

Por Redacción Judicial

Carlos (63194)Hace 50 minutos
Las terroristas y asesinas guerrillas, a las que este gobierno de pacotilla les ha dado todas las ventajas y prebendas, quieren destruir nuestro país. Si sube un próximo gobierno de izquierda, nada que hacer, esos grupos criminales terminarán en el poder por las armas y la violencia. Eso es lo que queremos para Colombia?
  • Dario(j1520)Hace 34 minutos
    Jajajajajaja esa gente no quiere el poder, quiere billete!!! No les conviene un golpe de estado, es más fácil para ellos tener aliados en el gobierno de turno en puestos estratégicos, especialmente a nivel territorial
Gilberto R.M.(54899)Hace 56 minutos
[10:53 a.m., 22/8/2025] ! Despierta Colombia, Patria mía ¡ La Ultra/Derecha colombiana, representada principalmente por el Centro Democrático, está utilizando tácticas de miedo y desestabilización para intentar recuperar el poder en las elecciones de 2026. Su estrategia se basa en aprovechar actos de violencia y terrorismo, como el asesinato de Miguel Uribe Turbay, el derribo del helicóptero con 12 miembros de la fuerza pública y el atentado terrorista a las afueras de la escuela de aviación e
