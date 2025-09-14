Asesinan a Jorge Tapias, jefe de protección del alcalde de Arauca

Tapias era subintendente de la Policía y se desempeñaba como el jefe de seguridad del alcalde de Arauca. Foto: Archivo Particular

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

El subintentende de la Policía Jorge Armando Tapias fue asesinado en la noche del sábado 13 de septiembre en un establecimiento nocturno del sector la Mediagua de Arauca (Arauca). La víctima trabajaba como jefe de seguridad del alcalde del municipio, Juan Qüenza.

La Acaldía rechazó los hechos y, en un mensaje en redes sociales también lamentó lo sucedido: “La administración lamenta con profundo dolor el asesinato de Jorge Tapias, integrante del esquema de seguridad del alcalde Juan Qüenza, quien con valentía dedicó su vida al servicio y la protección”.

“En este difícil momento, expresamos nuestra solidaridad y sentidas condolencias a sus familiares, amigos y compañeros, reconociendo la entrega y el compromiso con los que cumplió su labor”, escribió la Alcaldía en su mensaje.

Por su parte, el alcalde Qüenza también se pronunció sobre el hecho. Además de pedir una investigación que pueda esclarecer los hechos, el mandatario municipal expresó: “Esta guerra no tiene contemplación, no mira hijos, esposa o familia, es una guerra absurda, donde pierde la vida un gran hombre, un gran Amigo, que en este año y medio me brindó su amistad, me acompañó sin nunca decirme no, que siempre estaba a disposición y su mayor alegría era su familia”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.