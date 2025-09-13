No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Judicial

Asesinan a joven de 17 años en Buenaventura, promesa del fútbol y líder social

La Defensoría del Pueblo rechazó el hecho y señaló que el caso "recuerda que el derecho al buen futuro de la juventud es una urgencia inaplazable". El Instituto de Ideas para la Paz reportó que este sería el asesinato número 117 de líderes sociales en este 2025.

Redacción Judicial
13 de septiembre de 2025 - 09:57 p. m.
Alan Josué Valencia fue asesinado en Buenaventura ( Valle del Cauca) el pasado 12 de septiembre.
Cuando caminaba a su casa en el barrio Los Pinos de Buenvaventra (Valle del Cauca), fue asesinado Alan Josué Valencia Cuero, un joven de 17 años, promesa de fútbol y líder juvenil del departamento. Así lo confirmó la Defensoría del Pueblo en sus redes sociales.

Valencia Cuero era estudiante de Ingeniería de Sistemas en la Universidad del Pacífico y era miembro del Consejo Comunitario de La Plata Bahía Málaga. Los hechos ocurrieron el pasado 11 de septiembre, pero solo hasta este sábado se conoció públicamente la muerte del menor de edad.

El asesinado del joven, escribió la Defensoría del Pueblo, "nos recuerda que el derecho al buen futuro de la juventud es una urgencia inaplazable. Los jóvenes tienen derecho a vivir en entornos libres de violencia. Alan fue un joven amado por su entorno, con sueños y comprometido con el futuro de su comunidad".

La entidad en cabeza de Iris Marín agregó que Valencia Cuero “representa lo que como país debemos cuidar: una juventud llena de esperanza, capaz de transformar la realidad con educación, deporte y liderazgo. Reiteramos nuestro llamado al Gobierno, a la Fiscalía y a las autoridades departamentales y distritales para que se realice una investigación exhaustiva, que conduzca a la identificación y sanción de los responsables materiales e intelectuales de este acto", agregó la Defensoría.

Por su parte, la Universidad del Pacífico rechazó los hechos que describió como “una afrenta a la vida, a la dignidad humana y a los principios fundamentales que guían nuestra misión institucional (...) Su muerte representa una pérdida irreparable para su familia, la comunidad universitaria y la sociedad en general”.

La oenegé Save The Children también envió un mensaje de solidaridad ante los hechos. "Alan soñaba con un futuro distinto, con oportunidades para él y para su comunidad. Su vida, llena de proyectos y esperanza, fue truncada de manera injusta y dolorosa, recordándonos que ningún niño, niña o adolescente debería vivir rodeado de violencia ni ver interrumpidos sus sueños“, señaló.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) registró el caso de Alan Valencia Cuero como el asesinato número 117 de líderes sociales asesinados en Colombia en este 2025. En sus redes sociales recordaron la alerta de la Defensoría sobre el riesgo extremo al que están expuesto los líderes sociales en varias zonas del país, incluyendo Buenaventura.

El Consejo Comunitario de La Plata Bahía Málaga, del cual hacía parte Valencia Cuero, también se pronunció sobre el asesinato del menor. “Por los hechos ocurridos hoy lloramos. Pero también denunciamos la pérdida de un joven lleno de sueños y esperanzas”.

Por otro lado, la Asociación Comunitaria de Mujeres Piangüeras de Bahía Málaga también enviaron su mensaje: “Lloramos la pérdida de un hijo del territorio. Este no es un hecho aislado. Hace parte del olvido y la normalización de la violencia”.

Por Redacción Judicial

