Asesinan al magistrado Álvaro Restrepo Valencia en la vía Manizales - Pereira

En la vía Manizales - Pereira fue asesinado el magistrado Álvaro Restrepo Valencia del Consejo Seccional de la Judicatura. Las primeras hipótesis apuntan a un intento de robo dentro de un restaurante y en el forcejeo habría sido impactado con arma de fuego. Aunque fue trasladado a un centro asistencial, por la gravedad de las heridas, falleció.

El Consejo Superior de la Judicatura emitió un comunicado lamentado el fallecimiento del magistrado Restrepo y pidió celeridad en las investigaciones. Según medios locales, hay un capturado por este ataque.

“El doctor Restrepo Valencia se destacó por su compromiso con la justicia, su integridad profesional y su dedicación al servicio público. Su fallecimiento constituye una pérdida irreparable para la Rama Judicial y para todos quienes tuvieron el honor de conocerlo y trabajar a su lado (…) El Consejo Superior hace un llamado a las autoridades competentes para que adelanten con celeridad las investigaciones que permitan esclarecer los hechos acaecidos”, se lee en el comunicado del Consejo Superior.

En Huila también atacaron a un juez en un intento de robo

En la tarde del pasado jueves 9 de octubre, luego de resistirse a entregar sus pertenencias en un presunto intento de robo, fue herido con arma de fuego el juez civil Jaime Poveda Ortigoza.

Según indicó la Policía del Huila, el hecho se registró sobre las 2:20 p.m. en el barrio Villa Catarina. El juez iba caminando, cuando dos personas en motocicleta lo abordaron y le exigieron entregar sus pertenencias.

Al resistirse al robo, los delincuentes le dispararon a Poveda Ortigoza en dos ocasiones, uno en la pierna izquierda y otro en el glúteo, antes de huir del lugar con la billetera del togado. El juez fue trasladado al hospital San Antonio de Pitalito, donde recibe atención médica.

