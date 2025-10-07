Logo El Espectador
Judicial
Las pruebas que cerraron expediente de supuesta ficha de “El Mexicano” por magnicidio de Galán

Un policía retirado y ahora fiscal activo, supuestamente al servicio del capo Gonzalo Rodríguez Gacha, quedó libre de sospechas para el ente investigador. Aunque se le seguía la pista por su supuesta participación en el crimen, el ente acusador desvirtuó los testimonios que lo enlodaban.

David Escobar Moreno y Redacción Judicial
07 de octubre de 2025 - 02:40 p. m.
LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO
LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO
Foto: EL ESPECTADOR - FRANCISCO CARRANZA-JORGE TORRES

El asesinato del excandidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento en el parque de Soacha (Cundinamarca) el 18 de agosto de 1989, sigue sin esclarecerse completamente. Aunque el pasado sábado se conoció que la Procuraduría estaría preparando un documento con el que solicitará a la Fiscalía llamar a indagatoria a excapo del cartel de Medellín, Fabio Ochoa, también se supo que el ente investigador recientemente precluyó una investigación en contra de una presunta ficha de Gonzalo Rodríguez Gacha, alias “El Mexicano”. Se trata del fiscal y...

Por David Escobar Moreno

Periodista de la Unidad Investigativa en temas relacionados con narcotráfico, crimen organizado, ciberdelincuencia, delitos ambientales, corrupción y derechos humanos.

Por Redacción Judicial

