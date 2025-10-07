Las pruebas que cerraron expediente de supuesta ficha de “El Mexicano” por magnicidio de Galán

LUIS CARLOS GALÁN SARMIENTO Foto: EL ESPECTADOR - FRANCISCO CARRANZA-JORGE TORRES

El asesinato del excandidato presidencial Luis Carlos Galán Sarmiento en el parque de Soacha (Cundinamarca) el 18 de agosto de 1989, sigue sin esclarecerse completamente. Aunque el pasado sábado se conoció que la Procuraduría estaría preparando un documento con el que solicitará a la Fiscalía llamar a indagatoria a excapo del cartel de Medellín, Fabio Ochoa, también se supo que el ente investigador recientemente precluyó una investigación en contra de una presunta ficha de Gonzalo Rodríguez Gacha, alias “El Mexicano”. Se trata del fiscal y...