Asesinato de Miguel Uribe: claves para entender lo que ha pasado y lo que sigue en el caso

Homenaje al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en el salón Elíptico del Capitolio Nacional, sede del Congreso de la República. Foto: Mauricio Alvarado Lozada

A nueve meses del atentado contra el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, la justicia dio a conocer una nueva decisión en contra de una de las personas implicadas en el crimen. En la mañana del 6 de diciembre, el juez quinto penal con función de conocimiento de Bogotá leyó la sentencia condenatoria en contra de Carlos Eduardo Mora González, alias “el Veneco”. El hombre aceptó su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas y uso de menores de edad en la comisión de delitos y llegó a un preacuerdo con la...