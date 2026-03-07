Publicidad

Home

Judicial
Lee este contenido exclusivo para suscriptores

Asesinato de Miguel Uribe: claves para entender lo que ha pasado y lo que sigue en el caso

Nueve personas enfrentan procesos penales y dos más ya fueron condenadas por su responsabilidad en el asesinato del senador Miguel Uribe Turbay. La condena más reciente fue la de alias “el Veneco”, este 6 de marzo, quien, según la Fiscalía, partició en la ejecución del crimen. Sin embargo, la principal pregunta que aún ronda sobre el expediente y en la que la justicia debe seguir avanzando es la de quién ordenó el magnicidio.

Sigue a El Espectador en Discover: los temas que te gustan, directo y al instante.
Gustavo Montes Arias y Ana Sofía Montes Peláez
07 de marzo de 2026 - 02:02 a. m.
Homenaje al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en el salón Elíptico del Capitolio Nacional, sede del Congreso de la República.
Homenaje al senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay en el salón Elíptico del Capitolio Nacional, sede del Congreso de la República.
Foto: Mauricio Alvarado Lozada

A nueve meses del atentado contra el senador y precandidato Miguel Uribe Turbay, la justicia dio a conocer una nueva decisión en contra de una de las personas implicadas en el crimen. En la mañana del 6 de diciembre, el juez quinto penal con función de conocimiento de Bogotá leyó la sentencia condenatoria en contra de Carlos Eduardo Mora González, alias “el Veneco”. El hombre aceptó su responsabilidad en los delitos de homicidio agravado, porte ilegal de armas y uso de menores de edad en la comisión de delitos y llegó a un preacuerdo con la...

Por Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr

Por Ana Sofía Montes Peláez

Conoce más

Temas recomendados:

Noticias hoy

Noticias de Colombia

Caso Miguel Uribe Turbay

Miguel Uribe Turbay

Atentado a Miguel Uribe Turbay

Condena

Fiscalía

Alias Veneco

Alias Gabriela

PremiumEE

 

Sin comentarios aún. Suscríbete e inicia la conversación
El Espectador usa cookies necesarias para el funcionamiento del sitio. Al hacer clic en "Aceptar" autoriza el uso de cookies no esenciales de medición y publicidad. Ver políticas de cookies y de datos.