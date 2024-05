Asesinato del director de La Modelo: Minjusticia convoca a consejo de seguridad

El coronel (r) Elmer Fernández fue asesinado en Bogotá, a la altura de la Carrera 30 con Calle 80. Foto: Archivo Particular

En la tarde de este jueves, a la altura de la Carrera 30 con Calle 80 de Bogotá, fue asesinado el director de la cárcel La Modelo de Bogotá, el coronel retirado Elmer Fernández. Según han manifestado desde el Inpec, el director del penal había recibido amenazas que provenían desde el interior de la cárcel.

Sobre las 8:00 p. m. de este jueves, después de que iniciara el consejo de seguridad convocado por el asesinato del director de la cárcel La Modelo de Bogotá, el coronel (r) Elmer Fernández, agentes del CTI de la Fiscalía realizan el levantamiento del cuerpo. Fernández iba como copiloto en un carro particular, el cual era conducido por un funcionario del Inpec que no resultó herido.

En la dirección general de la Policía se adelanta el consejo de seguridad extraordinario por el asesinato del coronel (r) Elmer Fernández, director de la cárcel La Modelo de Bogotá. La reunión es liderada por el ministro de Justicia Néstor Iván Osuna Patiño y el general William René Salamanca Ramírez, director general de la Policía. Allí, se están evaluando las rutas de acción institucional para esclarecer el homicidio del director del penal.

Lo que se sabe hasta el momento es que el director de La Modelo había recibido amenazas hace una semana desde el interior del penal. Desde la Unidad Nacional de Protección (UNP) repudiaron el hecho, pero manifestaron que “la protección del coronel estaba bajo la tutela del Inpec. El director de la Modelo asesinado no tenía solicitud ni trámite de medidas en la UNP, pero él le había hecho saber a Fiscalía sobre amenazas en su contra y su familia”.

Así mismo la UNP confirma que la protección del coronel estaba bajo la tutela del Inpec. El director de la Modelo asesinado no tenía solicitud ni trámite de medidas en la UNP, pero él le había hecho saber a Fiscalía sobre amenazas en su contra y su familia. — Unidad Nacional de Protección, UNP. (@UNPColombia) May 16, 2024

El director del INPEC, coronel Daniel Gutiérrez, indicó que van más de 550 amenazas de muerte en los últimos dos años contra los funcionarios de esta entidad encargada de la custodia de la población carcelaria. Además, aseguró que Fernández no se movilizaba en camioneta blindada por qué la institución no tiene las “capacidades para dar blindadas a todos. Es más, no tenemos ningún director con camioneta blindada, él se desplazaba en un vehículo oficial asignando por el INPEC con un conductor de la entidad”.

El presidente Gustavo Petro, a través de su cuenta de X (antes Twitter), envió sus condolencias a la familia de Fernández y afirmó que este solo cumplía las órdenes de “impartir disciplina y haciendo requisas obligatorias”. También señaló que el coronel había sido “asesinado vilmente”.

Según dijo el jefe de Estado, el consejo de seguridad anunciado buscará “establecer medidas para todas las cárceles del país”, de acuerdo con lo dicho por Petro y también por el ministro de Justicia. Osuna había publicado un video en el que aseguró al Inpec que estaban tomando todas las medidas necesarias para reforzar la seguridad de sus funcionarios.

El coronel Fernández, director de la cárcel La Modelo había asumido el 4 de abril, estaba cumpliendo las órdenes de impartir disciplina y haciendo requisas aleatorias. Hoy es asesinado vilmente.



Se estableció plan candado en Bogotá y se hará un consejo de seguridad… — Gustavo Petro (@petrogustavo) May 16, 2024

El ministro de Justicia, Néstor Osuna, confirmó el asesinato del director de la cárcel La Modelo, Elmer Fernández. Adicionalmente, manifestó que se activó un plan candado en Bogotá para dar con los asesinos del coronel retirado. Según dijo el alto funcionario del gobierno, se convocó a un consejo de seguridad extraordinario en el que participará el gobierno, el Inpec y la Policía de Bogotá.

Momento hay un plan candado en Bogotá para capturar a los asesinos y voy hacia consejo extraordinario de seguridad en unos minutos. pic.twitter.com/kupBjUtDwr — Néstor Osuna (@osunanestor) May 16, 2024

A la altura de la Carrera 30 con Calle 80 de Bogotá, sicarios atacaron el vehículo en el que se movilizaba el coronel retirado de la Policía, Elmer Fernández, director de la cárcel La Modelo de la capital del país. De acuerdo con lo dicho por las autoridades, solo hubo un disparo en el ataque y ese acabó con la vida del funcionario.

