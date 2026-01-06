Así es como se mueve el mercado negro de armas en la frontera entre Colombia y Venezuela

Informes de inteligencia y de diversas organizaciones han dado cuenta de la forma en la que Eln opera con protección desde el lado venezolano de la frontera. Foto: Agencia AFP

Los ataques de Estados Unidos a Venezuela en la madrugada del pasado 3 de enero y las capturas de Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, tienen tambaleando al régimen chavista. Además, pusieron sobre la mesa varios problemas de seguridad que afectan a buena parte de los 2.219 kilómetros de la frontera con Colombia. Uno de ellos, que según expertos podría tener importante influencia en la situación de conflicto que vive el país, es el tráfico de armas. Un jugoso negocio que no solo permite canjear cargamentos de cocaína por material...