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Así es el avión Hércules que se accidentó en Puerto Leguízamo (Putumayo)

La cifra ya asciende a 68 militares muertos en la tragedia del avión Hércules en Putumayo. El siniestro, que también deja desaparecidos y decenas de heridos graves, abre preguntas sobre el estado de la aeronave, su historial y las condiciones en las que operaba. Estas son las características del C-130H involucrado en el accidente.

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Redacción Judicial
24 de marzo de 2026 - 03:05 p. m.
La información entregada hasta ahora por las autoridades indica que el avión no alcanzó a tomar suficiente altura y se desplomó a aproximadamente un kilómetro y medio de la pista.
La información entregada hasta ahora por las autoridades indica que el avión no alcanzó a tomar suficiente altura y se desplomó a aproximadamente un kilómetro y medio de la pista.
Foto: EFE - MiPutumayo.com.co

Como “chatarra” calificó el presidente Gustavo Petro el avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) que se accidentó este lunes 23 de marzo, minutos después de despegar en Puerto Leguízamo (Putumayo). La aeronave, en la que viajaban 128 personas, correspondía al C-130H identificado con las placas FAC-1016. Había sido entregada a Colombia en septiembre de 2020, tras haber pertenecido previamente a la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Aunque las causas del accidente aún no están claras, las autoridades avanzan en establecer si se trató de...

Por Redacción Judicial

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MARIO BERRIO(jbw8b)Hace 15 minutos
Otro especialista en comprar chatarra es petro: 200 carros de basura, obsoletos y de segunda mano, se pudren en Cajicá. 60 carrotanques, obsoletos y de segunda mano, se pudren en la Guajira. 10 lanchas, obsoletas y de segunda mano, se pudren en Maicao. Pregunta: Quién es el verdadero especialista en comprar chatarra y sacar tajada.
Olegario (51538)Hace 43 minutos
Fue entonces una donación, pero este HHPP del Petro habla de compra. Como es usual en este vicioso, mintiendo, distorsionando, desinformando.
  • MARIO BERRIO(jbw8b)Hace 14 minutos
    Total!! Nunca había visto a alguien más miserable llegar a la presidencia.
Guillermo(n5sqs)Hace 43 minutos
'Compraron una chatarra y se cayó', declaraciones de Petro sobre la aeronave que había sido incorporada a Colombia en septiembre de 2020, tras haber prestado servicio previamente en la United States Air Force desde 1983. La responsabilidad inicial del Gobierno Duque y la responsabilidad final del Gobierno Petro, al continuar prestando el servicio con aparatos que se presumen ya en sus limites operacionales. Como de costumbre todos se lavan las manos y nadie asume las responsabilidades del caso.
MARIO BERRIO(jbw8b)Hace 47 minutos
Cero presupuesto de petro para el mantenimiento de las aeronaves. Junto con Kevin más muertes en sus manos.
  • MARIO BERRIO(jbw8b)Hace 12 minutos
    Estos bobos petribestias apoyando la mentira y falsedad de su Mesías. Aristizabal hoyos es un típico antioqueño atolondrado.
  • Pedro Juan Aristizábal Hoyos(86870)Hace 41 minutos
    Estos bobos uribistas haciendo campaña con la tragedia. Puerto Berrío es un típico antioqueño atolondrado
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