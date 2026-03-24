Así es el avión Hércules que se accidentó en Puerto Leguízamo (Putumayo)

La información entregada hasta ahora por las autoridades indica que el avión no alcanzó a tomar suficiente altura y se desplomó a aproximadamente un kilómetro y medio de la pista. Foto: EFE - MiPutumayo.com.co

Como “chatarra” calificó el presidente Gustavo Petro el avión Hércules de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC) que se accidentó este lunes 23 de marzo, minutos después de despegar en Puerto Leguízamo (Putumayo). La aeronave, en la que viajaban 128 personas, correspondía al C-130H identificado con las placas FAC-1016. Había sido entregada a Colombia en septiembre de 2020, tras haber pertenecido previamente a la Fuerza Aérea de Estados Unidos. Aunque las causas del accidente aún no están claras, las autoridades avanzan en establecer si se trató de...