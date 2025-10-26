Así estuvo el orden público durante las votaciones del Pacto Histórico

Durante la jornada de votaciones de este fin de semana, hubo cinco capturados, según la Policía. Foto: Archivo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Iván Cepeda Castro es el nuevo candidato único del Pacto Histórico para las elecciones presidenciales de 2026. El senador se alzó en la consulta interna de esa colectividad con más de un millón de votos a nivel nacional en una jornada que, según las autoridades, fue tranquila. Sin embargo, hubo algunos hechos que empañaron parte de la jornada y llevaron a la intervención de las autoridades. Capturas, denuncias, turbas y combates hicieron parte del panorama de este fin de semana.

Las cifras de la Defensoría del Pueblo

Por su parte, la entidad liderada por Iris Marín estuvo siguiendo minuto a minutos las votaciones de este domingo. Según su reporte final, hubo 85 “situaciones relacionadas con dificultades en la organización, funcionamiento de los puestos de votación, inconsistencias en la inscripción y en la operación logística. La mayor parte de casos se relaciona con aglomeraciones por falta de puestos de votación”. También, 14 hechos “donde la seguridad ha tenido algunas afectaciones por factores de violencia, enfrentamientos, amenazas o presencia de actores armados”.

Dentro de su balance al final del día, la entidad también señaló que 13 novedades en las que “ciudadanía, testigos, jurados o candidatos incurrieron en posibles acciones contrarias a las normas electorales” y un caso por presunta c”la decisión adoptada en los últimos días de trasladar puestos de votación. Nuestra entidad recibió quejas por la inconformidad de participantes y también de ciertas autoridades. La decisión de hacer cambios en los puestos de votación podría haber tenido un impacto significativo en las zonas rurales y haber afectado el ejercicio del derecho al voto de sus habitantes".

Quema de material electoral en Arjona (Bolívar)

El primero de los hechos ocurridos durante la jornada de votaciones tuvo lugar en Arjona (Bolívar). Al rededor de 40 personas llegaron al puesto de votación de la Institución Educativa del corregimiento de Rocha y quemaron el material electoral, impidiendo que la jornada de consulta interpartidista se llevara a cabo, según confirmó el secretario de Seguridad de ese departamento.

Denuncia de fallas logísticas

La votación de este fin de semana fue masiva, según reportaron las autoridades electorales. Por eso, desde la campaña de Iván Cepeda y Carolina Corcho, así como el propio presidente Gustavo Petro, alertaron algunas fallas logísticas que dificultarían que algunos ciudadanos alcanzaran a ejercer su derecho al voto. “Hay colas en las que los ciudadanos están viendo si lograrán votar o no. Muchos llegan, y ante esas filas, deciden no votar. Hay una incidencia además de otros obstáculos para que la consulta sea un éxito y muestre nuestro resultado. A los resultados de esta tarde habrá que adicionar los votos que no se presenten por la forma en que fue planificada y desarrollada la organización de esta consulta”, dijo Cepeda luego de votar en un colegio al suroccidente de Bogotá.

Por eso, desde la Casa de Nariño y desde cada una de las campañas, le pidieron a la Registraduría que ampliara el horario de votación de este domingo. “Esta solicitud se fundamenta en hechos verificados y reportados a través de los canales oficiales, entre ellos: problemas en la apertura oportuna de varios puestos de votación, insuficiencia de mesas para atender la demanda y una masiva afluencia de votantes, circunstancias que, en conjunto, han generado congestión, largas filas y riesgo cierto de que un número significativo de ciudadanos quede imposibilitado de ejercer su derecho al voto dentro del horario ordinario”, pidió en un comunicado el Pacto Histórico.

Otras denuncias llegaron por parte de otros integrantes de la colectividad. Por ejemplo, la congresista María Fernanda Carrascal aseguró que “desde el inicio hemos enfrentado obstáculos por parte de las autoridades electorales. Me llegan denuncias en Bogotá y distintas partes del país: no hay mesas suficientes, se han trasladado o cerrado puestos sin informarle a la comunidad. Se le negó el derecho al voto a los colombianos y colombianas”.

Cinco personas capturadas y operaciones militares en paralelo

Cuando se cerraron las votaciones en todo el país, la fuerza pública llevó a cabo una reunión de alto nivel con el comandante de las Fuerzas Militares y el director de la Policía, además de otras autoridades. Allí, entregaron un balance de lo que fue la jornada en materia de orden público, donde destacaron la captura de cinco personas y la imposición de más de 400 medidas correctivas.

En general William Rincón, nuevo comandante de la Policía, en todo el país se llevaron a cabo cinco capturas. Según el uniformado, tres se llevaron a cabo en Nariño “por el delito de corrupción al sufragante y dos más que se llevaron a cabo por hechos anteriores que son por orden judicial”. Agregó que “se aplicaron de igual manera durante la jornada 405 medidas correctivas por comportamientos contrarios a la convivencia”.

Asimismo, el almirante Francisco Cubides compartió información sobre el despliegue de tropas para blindar las votaciones de este domingo, así como de operaciones militares que se realizaron en paralelo este fin de semana. Por ejemplo, el uniformado destacó el Ejército sostuvo combates en zona rural de Suárez (Cauca), donde murió un presunto integrante la estructura Jaime Martínez de las disidencias de las Farc.

De la misma manera, el almirante Cubides expuso que en zona rural del Bagre, en el Bajo Cauca antioqueño, murió un presunto integrante del Clan del Golfo en combates con el Ejército. Además, se incautaron fusiles, municiones y material de intendencia y comunicaciones. En otros enfrentamientos que tuvieron lugar en Curillo (Caquetá)fueron capturados dos presuntos disidentes de las Farc.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.