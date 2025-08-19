Así fue como el Tren de Aragua se expandió bajo la protección del régimen venezolano

Alberto Carlos Mejía Hernández había estado preso en Chile, desde donde se fugó hacia Colombia. Foto: Policía

Un tatuaje en su mano derecha fue clave para que la Policía colombiana, con apoyo de la Oficina Central Nacional de Interpol en Chile y Carabineros de ese país, capturaran el pasado 17 de agosto en Barrancabermeja (Santander) a Alberto Carlos Mejía Hernández, un ciudadano venezolano que estaba en el radar de las autoridades por ser uno de los líderes más temidos del Tren de Aragua en América Latina.

El hombre, quien usaba también una identidad falsa con el nombre de Osmar Alexander Ferrer Ramírez, estaba preso en Chile; pero el pasado 10 de...