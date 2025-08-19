No te pierdas ningún acontecimiento, accede a nuestras notificaciones
Judicial
Así fue como el Tren de Aragua se expandió bajo la protección del régimen venezolano

Un informe de la organización InSight Crime muestra cómo el Tren de Aragua pasó de ser una estructura que controlaba internamente una de las cárceles más peligrosas de Venezuela, con el apoyo de las propias autoridades, a convertirse en un problema para el gobierno venezolano y una organización criminal con fuerte presencia en países como Colombia, Chile y Perú.

Gustavo Montes Arias
20 de agosto de 2025 - 12:01 a. m.
Alberto Carlos Mejía Hernández había estado preso en Chile, desde donde se fugó hacia Colombia.
Foto: Policía

Un tatuaje en su mano derecha fue clave para que la Policía colombiana, con apoyo de la Oficina Central Nacional de Interpol en Chile y Carabineros de ese país, capturaran el pasado 17 de agosto en Barrancabermeja (Santander) a Alberto Carlos Mejía Hernández, un ciudadano venezolano que estaba en el radar de las autoridades por ser uno de los líderes más temidos del Tren de Aragua en América Latina.

El hombre, quien usaba también una identidad falsa con el nombre de Osmar Alexander Ferrer Ramírez, estaba preso en Chile; pero el pasado 10 de...

Gustavo Montes Arias

Comunicador Social - Periodista, con interés en temas de política, conflicto, paz y memoria. Premio Nacional de Periodismo Escrito Universitario Orlando Sierra Hernández a mejor entrevista, 2022.@GustavoMontesAr
Conoce más

