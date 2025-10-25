Así fue el primer “cónclave” del general William Rincón, nuevo director de la Policía

El encuentro se llevó a cabo en Bogotá y se establecieron los pilares de lo que será su gestión al frente de la institución. Foto: Policía

Menos de un día después de haber asumido el mando de la Policía, el general William Rincón Zambrano, nuevo director de la institución, tuvo su primer “cónclave”. El uniformado se reunió en Bogotá con todos los generales y coroneles del país para tratar distintos temas de seguridad, principalmente, lo relacionado con las votaciones que se llevarán a cabo este fin de semana por la consulta interna del Pacto Histórico.

Durante el encuentro, Rincón les dio a conocer cuáles serán las prioridades de la institución para el cierre de 2025 y la hoja de ruta para 2026. En el encuentro participó virtualmente el ministro de Defensa, Pedro Sánchez Suárez, quien reiteró la importancia de atender la seguridad ciudadana y de “afectar las economías criminales y reducir la tasa de homicidio en todo el país, enfatizando en la lucha contra la corrupción como una prioridad institucional”.

Durante su intervención, el nuevo director de la Policía dijo que durante su gestión estará encaminada en tres pilares: Seguridad, Dignidad y Democracia (S2D). Además, fue enfático en que se concentrará en frenar los homicidios en el país.

Sobre la seguridad, el general Rincón dijo que, junco con la convivencia, son responsabilidades compartidas entre el Estado, la sociedad y los ciudadanos. Por eso, aseguró, se realizarán acciones coordinadas “para proteger la vida y enfrentar el crimen en constante evolución, como el microtráfico y la extorsión”. Asimismo, sostuvo que se fortalecerá la investigación criminal, la inteligencia y la cooperación internacional ante la transnacionalización del delito.

En el segundo pilar de lo que dijo será su gestión, la dignidad, el nuevo director de la Policía manifestó que es necesario que la sociedad vea a los policías “con empatía y como personas que han elegido servir”. También, que es necesario “cuidar a quienes nos cuidan, garantizando su bienestar, especialmente en situaciones de traslado y los retos que enfrentan en educación y vivienda”.

Finalmente, sobre la democracia, tercer pilar de su gestión, aseguró que la institución estará presente en las fases preelectorales, electorales y poselectorales. Tendrán especial atención en lo relacionado con la protección de “aspirantes y candidatos, la seguridad de los puestos de votación y la vigilancia de amenazas emergentes, evitando la ocurrencia de delitos electorales, mediante un trabajo articulado con la Registraduría Nacional del Estado Civil, el Consejo Nacional Electoral y otras entidades”.

