“Legislen”: víctima de las Farc les pide que se tomen en serio la reparación

Por segundo día consecutivo, este 22 de junio, los exjefes de las extintas Farc encaran a sus víctimas, reconocen los crímenes que cometieron con sus políticas de secuestro y piden perdón. Ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el último secretariado que tuvo la guerrilla ya reconoció los delitos de guerra y lesa humanidad que cometió con fines políticos. Ahora, pedirán perdón por los secuestros que cometieron con la finalidad de financiar su guerra. Siga aquí el minuto a minuto de la audiencia.

(Así fue el primer día de audiencias: Preguntas y cadenas: reviva la audiencia de perdón de las Farc por secuestro)

El comerciante Héctor Mahecha contó cómo desde 1995 vivió secuestros, extorsiones y atentados por parte de las Farc. Oriundos de Tolima, él y su familia comenzaron a sufrir “vacunas”: extorsiones que tenían que pagar, bajo la amenaza de que, de no hacerlo, serían secuestrados. Mahecha subía a las montañas, se reunía con miembros de las Farc y les entregaba el dinero. Su padre, sin embargo, terminó secuestrado en 2004 durante seis meses. “Se supone que estábamos pagando el impuesto, ¿por qué se lo llevaron?”, se preguntó. Fue a reclamar, le exigieron el pago de un rescate y siguió pagando.

Cuando fue a pagar la última cuota del secuestro de su padre, el propio Héctor Mahecha terminó secuestrado. Dijo que nunca tuvo malos tratos y que, tras quedar en libertad les dieron una “amnistía” de cinco años sin vacunas. Pero en 2009 los llamaron de nuevo a “negociar” su vacuna. Ante la negativa de su familia de pagar, les pusieron bombas en su propia casa. “Sacamos a mi hija totalmente ensangrentada, tuvo siete operaciones en el talón, una herida en el costado del abdomen y gracias a dios no murió”, contó el comerciante. Después de las bombas, tuvo que desplazarse.

“No cuento esta historia para dar lástima. Lo cuento porque este secuestro, extorsión y terrorismo que vivimos nosotros lo vivieron muchas víctimas del conflicto armado. Quiero hablar por ellas”, aseguró Mahecha. Mirando a los ojos al antiguo secretariado, interpeló con nombre propio al senador Julián Gallo, a Pastor Alape y a Rodrigo Granda: “las víctimas necesitamos rehacer nuestras vidas. Hay que buscar los medios. Legislen, tienen los medios para que se hagan cosas concretas”.

Rodrigo Granda, quien presidía la comisión internacional de las extintas Farc, se refirió a las propuestas de él y sus compañeros del secretariado para reparar a las víctimas de secuestro. Señaló, por ejemplo, el trabajo que han hecho para buscar a las personas desaparecidas durante la guerra, así como los actos de memoria y el trabajo que han iniciado con comunidades que sufrieron daños ambientales por parte de la guerrilla.

Quien fuera el comandante del Frente Antonio Nariño, que operó en los alrededores de Bogotá, Julián Gallo, dijo: “somos conscientes de los graves daños que causamos. No solo a las personas que secuestramos, sino a sus familias y al conjunto de la sociedad colombiana. Los arrebatamos de sus entornos para llevarlos a campamentos en zonas selváticas y mantenerlos allí por la fuerza, aislados de sus vidas normales”.

Gallo, quien hoy es congresista y fue conocido en la guerra como Carlos Antonio Lozada, aseguró que eran conscientes del daño que causaron y pidió perdón mirando a las víctimas, que estaban sentadas al otro lado del escenario. Explicó que, en diálogo con las víctimas, han entendido que muchos secuestrados se sentían apresados, aún después de recuperar su libertad. “Somos conscientes que comparecer, dar verdad, dar la cara, es también una forma de reparar. Una forma de resarcir el daño y ayudarlos a recuperar su libertad”, dijo Gallo.

“Desafortunadamente, también centenares, miles de compatriotas murieron en manos de unidades de las Farc cuando estaban secuestrados y reiteramos nuestro compromiso en avanzar en la búsqueda de sus seres queridos”, aseveró el exjefe guerrillero. Mientras miraba a las víctimas, reconoció que se les vulneró su intimidad, que “no siempre” les garantizaron condiciones de dignidad, como comida o buena salud.

Milton Toncel, excomandante del Bloque Sur de las Farc y conocido en la guerra como Joaquín Gómez, relató los vejámenes a los que cometieron a las personas que secuestraron con fines económicos. Por ejemplo, en lugar de liberar a alguien que tuviera problemas de salud, lo intercambiaron por otro familiar. “Intercambio por cualquier otro familiar, teniendo siempre presente la equivalencia en dinero”, reconoció Toncel.

A pesar de que desde el alto mando impartieron directrices de buen trato a los secuestrados, explicó Toncel, “había un divorcio con la práctica en la mayoría de los casos”. Y añadió: “Al secuestrado se le rompe su privacidad: sus necesidades, incluyendo las fisiológicas, adquieren un carácter público. Eran usuales las marchas nocturnas, las marchas forzadas”. En últimas, como el mismo exjefe guerrillero relató, la antigua guerrilla trató a miles de colombianos como “mercancía”.

“A veces, y no pocas veces, el secuestrado constituía una de las columnas económicas en la casa. Cuando se secuestraba, todo se venía a pique. Eso ocasionaba múltiples consecuencias: el resquebrajamiento de la familia, el impacto emocional permanente en la familia y el secuestrado”, reconoció Milton Toncel. “El secuestro es un veneno tan letal, que su efecto es moral. Mata, de manera lenta, tanto al secuestrado, como a su familia. Y viven con un sentimiento de culpa constante de que, si no obtiene la libertad fue culpa de ellos, por no haber conseguido la plata exigida para el rescate”, finalizó.

“Vinimos aquí a asumir la crueldad que fue este grave crimen”, señaló el exjefe guerrillero Pastor Alape, el primero del secretariado en tomar la palabra este miércoles. Alape estuvo en la guerrilla en la zona del Magdalena Medio, donde nació, y explicó que allí, “las Farc desarrollaron el secuestro de indiscriminadamente y terminó por fortalecer el paramilitarismo. Por eso quedamos curados con esta práctica, pero pasamos a aplicar la extorsión”.

Él mismo reconoció: “los gremios más golpeados fueron los ganaderos y los comerciantes porque quizás eran los que más estaban a la mano”. Pastor Alape dio como ejemplo de esas nefastas consecuencias el caso de Henry Pérez, ganadero que fue muy amigo de Martín Villa, guerrillero fundador del Frente 10. Las Farc secuestraron al padre de Pérez y luego él mismo terminaría fundando las Autodefensas del Magdalena Medio, uno de los grupos paramilitares más temidos.

“El secuestro, que lo llamábamos con el eufemismo de ‘retenciones económicas’. Después de un proceso entramos a aceptar el secuestro como término con la carga que implica”, aseguró el exjefe guerrillero. Dijo que con el secuestro pasaron a “lumpenizar” las finanzas de la organización de la guerrilla: se aliaron con organizaciones criminales, con estamentos del Estado como el extinto DAS. Alape sentenció: “Yo asumo toda la responsabilidad individual, colectiva, por la práctica del secuestro”.

La magistrada Julieta Lemaitre explicó que la exguerrilla de las Farc le instauró a sus diferentes frentes y bloques mínimos de dinero con los que tenían que apoyar el financiamiento de la organización. “Encontramos debates internos de si el secuestro era una manera legítima de financiarse o no, pero a partir de las décadas de los noventa encontramos la orden concreta de financiarse con el secuestro”, explicó la magistrada que conduce la investigación del macrocaso 01, en el que se indaga sobre esta práctica criminal en la antigua guerrilla.

Esa responsabilidad de aportar mínimos de dinero recaía en el comandante de cada frente y en su jefe financiero. Así, en las regiones donde hubo coca, el negocio del narcotráfico fue la forma primordial de financiamiento. En otras regiones, fue el secuestro. Lemaitre explicó que, en general, había la orden de no asesinar a los secuestrados y recuperarlos con vida si intentaban escaparse. “La persona valía un ‘dinero’. Si el dinero se estaba escapando, la instrucción era recuperarlo”, explicó la magistrada.

En teoría, no podían secuestrar a niños y niñas. En la realidad, lo hicieron y no hubo reproches desde los altos mandos. Según explicó Lemaitre, la mayoría de las víctimas fueron elegidas al azar, con diferentes técnicas como hurgando en las páginas amarillas (directorio telefónico) o en el listado de empresas más exitosas del país. “Generalmente, (las Farc) no tenían la capacidad de tener información de calidad sobre las personas”, explicó. Y, en cautiverio, hubo malos tratos, engaños alrededor del pago de las recompensas, y otros crímenes más.

El patrón de hechos que se abordará hoy son los secuestros que tuvieron lugar por la implementación de las órdenes que dieron los dirigentes de las Farc-EP a los frentes. Debían conseguir dinero a través del secuestro de civiles para financiarse y enviar al secretariado. — Jurisdicción Especial para la Paz (@JEP_Colombia) June 22, 2022

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.