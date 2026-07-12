Así operaba red criminal que enviaba mujeres con droga en su cuerpo a otros países

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La Fiscalía General de la Nación desmanteló una red de narcotráfico que convencía a mujeres jóvenes de llevar drogas en sus cuerpos para enviarlas a cárceles de Colombia y a otros países como México y España. Según detalló el ente investigador, las mujeres llevaban diversas cantidades de cocaína y marihuana ocultas en el cuerpo, poniendo en riesgo su salud e integridad. La modalidad delictiva tenía injerencia en Medellín (Antioquia) y San Andrés.

En ese contexto, la Fiscalía identificó y judicializó a nueve de los posibles integrantes de esta organización ilegal. Se trata de Carlos Gary Ruiz Taborda, alias El Mago; Xiomara Andrea Ruiz Taborda; Humberto Gallardo Hudgson, alias El Negro; Sergio Alexander Quimbay Castro; Jessica Murillo Álvarez; Marly Marcela Chacón Saldarriaga; Margarita María Tamayo Valencia, alias Margara; María Salomé González, alias Salo; Leidy Estefanía Castro Arango; y Valentina Suaza Holguín, alias Mochita.

Contactaban a mujeres en condiciones de vulnerabilidad

Durante la investigación, las autoridades lograron establecer que el grupo criminal coordinó la preparación y salida de varias jóvenes con cocaína y marihuana ocultas en su cuerpo con destino a España, Países Bajos, Alemania, México y República Dominicana. Dicha actividad puso en riesgo la salud e integridad de las mujeres. Una de ellas murió.

Según las pruebas recolectadas, Carlos Ruiz Taborda, alias “El Mago”, sería la cabecilla de la organización delincuencial y el encargado de elaborar, camuflar y dirigir la distribución nacional e internacional de las sustancias. Mientras que alias “El Negro” sería el encargado de conseguir los estupefacientes y la coordinación de los despachos desde San Andrés hacia el exterior.

Alias “Margara” es señalada de encontrar a las mujeres y convencerlas de llevar drogas en sus cuerpos a los otros países. Por su parte, alias “Salo” y alias “Mochita” presuntamente trasladaban pequeños cargamentos a los centros de reclusión.

Por estos hechos, un fiscal de la Dirección Especializada contra el Narcotráfico les imputó los delitos de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Todos deberán cumplir medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.

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