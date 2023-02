Así reaccionó Andrés Felipe Arias a fallo de la Corte Suprema en su contra

Andrés Felipe Arias, durante audiencia del 3 de febrero de 2023 en la Corte Suprema de Justicia, acompañado de sus abogados. Foto: Gustavo Torrijos Zuluaga

Luego de que la Corte Suprema de Justicia ratificó la condena de 17 años de prisión por irregularidades en el escándalo de Agro Ingreso Seguro, el exministro de agricultura, Andrés Felipe Arias anunció que recibe con “tranquilidad” la decisión y que acatará la determinación del alto tribunal. Aclaró que, con su equipo de abogados, presentarán los recursos necesarios, pero no especificó para qué. “Siempre debe haber un recurso ante una injusticia”, resaltó al término de la audiencia.

(En contexto: Andrés F. Arias: Corte Suprema confirma que es culpable de irregularidades en AIS)

“Está claro para nosotros y para la defensa que no hay un solo testigo y que esto es una especie de delito de autores que me tienen que castigar por ser yo, por el gobierno que defendí. Pero bueno. Yo estoy tranquilo”, agregó el exministro. Sobre los apartes de la sentencia, el exfuncionario del Gobierno Uribe resaltó que la decisión fue similar a la que emitieron en 2014 cuando fue condenado en única instancia. “Estamos tranquilos y, al fin y al cabo, la injusticia es mejor padecerla que infringirla”, puntualizó.

“Yo creo que fue un copy-page de la primera sentencia, si nos atenemos a ello, con respecto a la celebración de contratos sin el lleno de requisitos, a todos los ministros de Agricultura los van a tener que meter a la cárcel, yo hice todo lo que han hecho”, añadió Arias, quién estuvo acompañado de su esposa y su equipo de abogados quienes no descartan llevar el caso, nuevamente, a instancias internacionales.

(Le puede interesar: Así es como Andrés Felipe Arias quiere tumbar su condena por Agro Ingreso Seguro)

El exfuncionario tiene claro que el magistrado Gerson Chaverra, ponente de su caso, no tiene ninguna prueba en su contra sobre los procesos irregulares que se pudieron adjudicar mientras él estuvo dirigiendo la cartera. “Con el peculado, el magistrado acepta que no hay testigo ni reunión o prueba que me vincula con asignación de quienes hicieron una trampa, pero que pude incidir y que, es normal castigar y sancionar por indicios. Si eso es así, el derecho penal está pastas arriba”, resaltó.

El exministro. quien llegó media hora antes de la diligencia y en compañía de su esposa, resaltó qué analizarán la sentencia que lo volvió a dejar bajo detención de las autoridades. Su abogado, Víctor Mosquera, por su parte, dijo qué llevará el caso a instancias internacionales porque la Corte Suprema no cumplió con la directriz internacional sobre que un tribunal diferente al que lo condenó revisara su sentencia.

“Hoy no asistimos a una audiencia de apelación en donde jueces distintos observaron y ponderaron la pruebas, sino que acudimos a un recurso de reposición donde la misma Sala de Casación es la que toma la decisión que ya había adoptado hace un tiempo. Es decir, no se cumple con el estándar internacional de otorgar una doble instancia”, explicó. Y añadió que, “no es justo que una persona cuando se establece que tiene derecho a una revisión se recurra a una Sala que ya había emitido una determinación en su contra”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.