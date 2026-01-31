Logo El Espectador
Judicial
Así se cocinó la suspensión de la emergencia económica en la Corte Constitucional

Mientras el Gobierno empezaba a recaudar nuevos impuestos, la Corte tomó una decisión inesperada e histórica: suspendió la emergencia económica, puso en pausa medidas clave y desató un pulso político y fiscal. El fallo cambió el tablero y dejó al país a la espera de una definición de fondo, con una coyuntura caliente por las próximas elecciones legislativas y presidenciales.

María José Medellín Cano
01 de febrero de 2026 - 01:48 a. m.
El decreto de emergencia económica fue firmado en diciembre pasado por el presidente Gustavo Petro, después del hundimiento de su reforma tributaria en el Congreso y en un escenario de estrechez fiscal persistente.
Foto: Getty Images/iStockphoto - Getty Images

Durante el receso judicial de fin de año, mientras el Gobierno empezaba a recaudar impuestos bajo el amparo de una emergencia económica, en la Corte Constitucional se gestaba una decisión que rompería una tradición de más de tres décadas. No hubo anuncios ni audiencias públicas. Cuando los magistrados regresaron a sus despachos después de Navidad, el tablero institucional ya estaba moviéndose. Por primera vez desde que nació en 1991, el alto tribunal optó por suspender un decreto presidencial expedido bajo un estado de excepción. El gesto...

María José Medellín Cano

