Así se están usando los drones para proteger puestos de votación este fin de semana

Más de 120 uniformados del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea acompañarán las votaciones. Foto: Ejército

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Este fin de semana, en toda Colombia se adelantarán las votaciones de la consulta interna del Pacto Histórico para elegir, entre Iván Cepeda y Carolina Corcho, al candidato de esa colectividad para que, en 2026, busque mantener la línea del petrismo en las elecciones presidenciales. En medio de todo el panorama preelectoral, la fuerza pública ha adelantado distintas estrategias con el fin de blindar las votaciones y proteger a los ciudadanos para que puedan ejercer su derecho al voto sin ningún riesgo. Esta vez, el uso de drones es clave.

De acuerdo con el comandante de las fuerzas militares, el almirante Francisco Cubides, las distintas tropas “llevan ya dos semanas en despliegue, atendiendo dos importantes procesos democráticos, como lo han sido, la semana pasada, los consejos de la juventud, y ahora las consultas. En ese sentido, hemos incrementado la presencia en el territorio”.

Según las cifras entregadas por el almirante, en las votaciones de los consejos de la juventud llevados a cabo el pasado fin de semana, se cubrieron 6.300 puestos de votación. Para las consultas internas del Pacto Histórico, aseguró, esperan cubrir más de 9.000.

Cubides aseguró que se han llevado a cabos distintas reuniones con el registrador Nacional, la Procuraduría y distintos partidos políticos para hacer una cobertura mayor y garantizar la seguridad de candidatos y sufragantes.

Los drones

Para este fin de semana, se tiene previsto que más de 120.000 uniformados del Ejército, la Armada, la Policía y la Fuerza Aérea presten servicio para atender la seguridad en las votaciones. Además, se sumará el monitoreo permanente del Batallón de Aeronaves No Tripuladas (BANOT) de la Aviación del Ejército. Los drones, según sostiene la institución castrense, ya sobrevuelan ciudades y vías en varias regiones del país.

Los operadores de estas aeronaves, dice el Ejército, “tendrán permanente comunicación con las tropas en tierra para alertar cualquier situación que pueda alterar las elecciones” de este domingo.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.