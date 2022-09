Así va el juicio contra Aida Victoria Merlano y Javier Cely por fuga de presos

Aida Victoria Merlano Manzanero es señalada por la Fiscalía de ayudar en la fuga de su madre, Aida Merlano Rebolledo./ Cristian Garavito- El Espectador.

El proceso de fuga de presos en el que se investiga a la influencer Aida Victoria Merlano Manzaneda entró en su etapa final. El juicio culminó este martes luego de que la joven entregó detalles de lo que fue la fuga de su mamá, la excongresista conservadora Aida Merlano Rebolledo. En el proceso judicial solo quedan por surtirse los últimos alegatos y la decisión del juez. El caso también vincula al odontólogo Javier Cely quien le realizó un procedimiento médico previo a que se fugara de su consultorio en el norte de Bogotá.

El 1 de octubre de 2019, después de abrazar a sus hijos y a Javier Cely, la excongresista condenada por concierto para delinquir, delitos electorales y posesión ilegal de armas salió por la ventana del consultorio del odontólogo para escapar de los dragoneantes del Inpec que la custodiaban durante una intervención médica. Tras descender por una cuerda roja que su hija logró vislumbrar en su bolso, Aida Merlano escapó por las calles de Bogotá a bordo de una moto. Desde entonces, la exrepresentante se encontraba prófuga de la justicia hasta su captura por parte de la Guardia Nacional venezolana.

La excongresista Merlano fue condenada después de que se descubriera que había participado en compra de votos para su elección como senadora por el Partido Conservador en las elecciones de 2018. La Fiscalía reveló varios videos en los que se observa como la exsenadora entregaba dinero a líderes que pagaban a los electores para entregarle su voto a ella. Además, fueron identificadas varias fuentes de financiación, entre ellas, una proveniente del empresario Julio Gerlein, que excedían el límite que se establece para las campañas políticas.

La Fiscalía asegura que Merlano Manzanera y Javier Cely serían cómplices de la fuga de la excongresista que cuenta con controversiales nexos con la clase política de la costa Caribe. Cely y la influencer fueron imputados por los delitos de fuga de presos en concurso con uso de un menor de edad. El joven que supuestamente era usado y que estaba en escena cuando la excongresista se dio a la fuga era el hijo de la política. Los hechos que quedaron grabados en cámaras de seguridad del centro médico sirvieron para que la Fiscalía judicializara al odontólogo y la influencer quienes se declararon inocentes en 2021.

Después de la imputación llegó el juicio oral. Durante las audiencias, tanto Cely como Merlano Manzanera aseguraron que no tenían conocimiento de las intenciones de la excongresistas de huir de la justicia. El odontólogo, por su parte, aseguró que era inocente y que su vinculación no tenía fundamento. Además, afirmó que este proceso ha dejado varios daños en su vida, “yo he sido un chivo expiatorio, estoy muerto en vida, me dañaron mi familia, mi profesión, estoy en tratamiento psiquiátrico. Esto que me está pasando me genera estrés, me da tos, vómito”, aseguró Cely.

De acuerdo con la exrepresentante, quien declaró en el juicio contra su hija y su odontólogo, Cely no tenía ningún conocimiento sobre sus intenciones de fuga. Además, aseguró que la cuerda roja que usó para huir del consultorio la tuvo que esconder debajo de una faja para que no fuera encontrada ni por los guardas del Inpec, ni por Cely. “Nunca le solicité ningún tipo de ayuda”, aseguró Merlano quien añadió que el abrazo que le dio fue porque ella es una persona efusiva.

La influencer también le dijo a las autoridades que no sabía de los planes de fuga de su madre. Incluso, ella le había comentado de sus intenciones de llevar su caso a instancias internacionales y buscar su libertad a través de la justicia. Además, la joven habló de la cuerda roja, de la cual si tiene recuerdo de haberla visto, pero que no mencionó nada porque no sabía que haría su madre con ella. “Hay un momento en el que volteo la mirada y veo que ella está desatando una cinta roja. Se me hizo extraño, pero no pregunté nada” afirmó y añadió que desde el día de la fuga de su madre fue víctima de persecuciones y señalamientos.

Sobre el celular que aparece en los videos que se revelaron sobre su fuga, Merlano Manzanera aseguró que era un teléfono de su hermano que ella le había pedido para ingresarlo a la prisión. “Ella siempre metía teléfonos a la cárcel”, explicó y dijo que pasó un buen tiempo sin ver a su mamá porque estuvo sancionada por haber entrado un celular de contrabando a su celda.

Sobre el teléfono en su poder, la exrepresentante aseguró que lo consignado en las imágenes que presentó la Fiscalía corresponden a gestos solidarios de su familia y del odontólogo, el cual aseguró que solo había visto en una sola ocasión. “Antes de la despedida yo me la pasé casi todo el tiempo llorando mientras él me hacía el tratamiento en la boca y mi hijo me acariciaba la mano. El gesto de abrazarme fue un gesto solidario y me dijo que me aferrara a la virgen y creyera en Dios que él todo lo podía” afirmó Merlano.

“El día de mi fuga yo salí del centro penitenciario cuando encontraron el servicio de remisión que me iba a llevar, desde un día antes yo ya estaba preparada con los elementos que iba a utilizar en la fuga” aseguró la excongresista quien permaneció recluida durante varios meses en la cárcel El Buen Pastor de Bogotá.

La fuga de Merlano fue posible por una organización que habría concretado todo lo necesario para el escape de la excongresista. “Es una organización que es paga por un clan del departamento del Atlántico (Clan Char), por los que iba a declarar el día de la fuga, y fueron los que pagaron y organizaron mi fuga y tal cual me dieron algunas instrucciones, y aunque yo no seguí al pie de la letra algunas, las cosas salieron” aseguró la política.

La hija de la excongresista, por su parte, aseguró que se fue junto a su hermano a un almacén de ropa después de acompañar a su madre a la cita con Cely. Fue allí donde se supone se enteró de su fuga después de recibir una llamada de una amiga periodista, quien le preguntó que si había visto las noticias que reportaban el cinematográfico escape de su mamá. Tiempo después, la influencer supo que su madre se encontraba por una comunicación que recibió de una tía.

El testimonio de la influencer cerró la práctica de pruebas dentro del juicio oral que se adelanta contra ella y Cely. Ahora, el próximo 6 de septiembre se llevarán a cabo los alegatos finales de la defensa y la Fiscalía. Posterior a eso, el juez encargado deberá decidir si absuelve o condena a los dos imputados.

