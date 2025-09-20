Asonada contra el Ejército en Huila: 500 personas impidieron el paso de las tropas

De acuerdo con las denuncias hechas por la fuerza pública, dos pelotones fueron obligados a subirse en vehículos particulares para retirarse de la zona. Foto: Ejército

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Una nueva asonada en contra del Ejército ocurrió este sábado 20 de septiembre. Los hechos, esta vez ocurrieron en La Plata (Huila), donde cerca de 500 civiles impidieron el paso de las tropas y los obligaron a retirarse del lugar, incluso, montando vehículos particulares para conducirlos al casco urbano de Belén.

De acuerdo con las denuncias del propio Ejército, los hechos ocurrieron durante el desarrollo de una operación militar. “Dos pelotones que avanzaban en desarrollo de operaciones en el área fueron objeto de una asonada protagonizada por cerca de 500 personas provenientes de 12 veredas”, dio a conocer la fuerza pública.

Asimismo, el Ejército aseguró que estas personas que impidieron el paso de los uniformados estuvieron bajo presión “del grupo armado organizado residual Hernando González Acosta (lideradas por Iván Mordisco), se vieron obligadas a impedir el avance de las tropas”.

Información de inteligencia apunta a que la comunidad fue presionada por integrantes de esa estructura ilegal. Las amenazas incluían intimidaciones de desplazamiento forzado y asesinatos selectivos, si no se cumplía con lo pedido en contra de los uniformados.

Según las denuncias dadas a conocer por la propia institución castrense, “las tropas fueron obligadas a subir a vehículos particulares, con dirección al centro poblado de Belén, del municipio de La Plata”.

Señala también el Ejército que “estas acciones se enmarcan en una estrategia sistemática de pretensiones de control territorial desarrolladas por el grupo armado, con el objetivo de expandir su accionar criminal para hacer asesinatos selectivos, secuestros y extorsiones”.

La institución resalta que esa zona del suroccidente colombiano es vital para los grupos criminales. Allí, según detallaron los uniformados, “convergen corredores de movilidad empleados para el fortalecimiento de sus economías ilícitas”.

Además de rechazar el hecho, la institución castrense hizo un llamado urgente a “las autoridades nacionales, organismos defensores de derechos humanos y a la comunidad internacional, para que acompañen los procesos de verificación, y se solidaricen con las comunidades campesinas que hoy son víctimas de amenaza, manipulación y constreñimiento por parte de estructuras armadas ilegales”.

#ComunicaciónOficial | Tropas de la @Ejercito_Div5, rechaza y denuncia presión a comunidades campesinas forzadas a obstaculizar la labor legítima de la Fuerza Pública



En cumplimiento de su misión constitucional, unidades militares fueron desplegadas hacia la vereda Los Sauces,… pic.twitter.com/VTGzViimSA — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) September 20, 2025

Desde el Ejército aseguran que por esta nueva asonada, presentarán acciones legales. “Estos hechos serán denunciados ante las autoridades competentes para que se adelanten las investigaciones correspondientes y se actúe en defensa de la población”, afirmaron.

Sobre los hechos, también se pronunció el gobernador del Huila, Rodrigo Villalba. El mandatario aseguró que la instrumentalización de la población civil para actuar en contra de la fuerza pública puede llevar a un desplazamiento forzado masivo. Aseguró que, por lo menos, 10 veredas corren peligro.

“Tenemos previsto también acompañar a la Alcaldía y a las autoridades locales ante un posible desplazamiento de la población rural hacia el casco urbano, esto nos corresponde y la Gobernación está en toda la disposición para atender todo este tipo de población y evitar el desplazamiento o si se da atenderlos, porque es una emergencia humanitaria", aseguró el mandatario regional.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.