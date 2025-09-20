Asonada contra el Ejército impidió captura de “Chimbo de oro” en La Macarena (Meta)

La población civil se llevó del lugar al presunto disidente. Foto: Captura de pantalla

En medio de una nueva asonada contra el Ejército, la población civil impidió la captura de “Chimbo de oro”, un presunto integrante de las disidencias de las Farc. El hecho ocurrió en La Macarena (Meta) y fue la segunda asonada registrada este fin de semana.

En la vereda La Samaria se escondía el presunto coordinador logístico del grupo armado. Con una orden de allanamiento, tropas de la Fuerza de Tarea Omega, integrantes del CTI y funcionarios de la Dirección Especializada Contra Organizaciones Criminales Seccional Villavicencio, llegaron al lugar para capturarlo.

Según las investigaciones, alias “Chimbo de oro” es coordinador logístico de la Estructura Éver Castro, Bloque Jorge Suárez Briceño, disidencias de las Farc bajo el mando de alias “Calarcá”. Es señalado de los delitos de reclutamiento ilícito, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de arma, munición de uso restringido y de uso privativo de las fuerzas militares.

A la hora de llevar a cabo la captura, la fuerza pública fue interceptada por algunos integrantes de la Asociación Campesina Ambiental del Losada Guayabero y pobladores de la zona, según denunció la institución castrense. Según los uniformados, “estas personas impidieron el procedimiento judicial y la materialización de la captura, mediante asonada, quitándole el capturado a las tropas y obligándolas a salir del lugar”.

Tras el fallido operativo, la institución resaltó que “con esta situación queda en evidencia la participación de algunos líderes comunitarios en actividades ilegales, lo cual será puesto en conocimiento de las autoridades judiciales competentes".

Asimismo, expresaron su rechazo por la instrumetalización de la población civil por parte de los grupos armados. La institución aseguró que esas acciones “ponen en riesgo la vida de nuestros soldados y la seguridad territorial”.

