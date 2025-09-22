Este es “Chimbo de oro”, presunto disidente que comunidad obligó a soltar en Meta

El hombre había sido capturado, pero una asonada de la población civil obligó a que el Ejército lo soltara. Foto: Archivo

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Oliver Lozano Serna, alias “Chimbo de Oro”, sería un integrante de las disidencias de las Farc con más de 12 años de trayectoria delictiva. Este fin de semana, el Ejército y la Fiscalía llegaron a hasta la zona de Belén, en La Macarena (Meta), para hacer efectiva una orden de captura en su contra. Aunque lo lograron, tuvieron que dejarlo ir, porque quedaron en medio de una asonada que pedí dejar ir al hombre.

¿Quién es alias “Chimbo de oro”?

De acuerdo con información de inteligencia militar, Lozano Serna, conocido en las filas disidentes como “Chimbo de oro”, es un criminal que ha ocupado distintos cargos dentro de grupos armados. De acuerdo con la institución, este hombre hizo parte de estructuras residuales como el Frente 40, el Frente Séptimo y, en los últimos años, la estructura Ever Castro, del Bloque Jorge Suárez Briceño, de las disidencias de las Farc que están bajo el control de alias “Calarcá”.

La investigación de las autoridades lo señala actualmente como el responsable logístico del grupo armado. Además, le atribuyen acciones ilegales como el cobro de extorsiones a ganaderos y comerciantes, el reclutamiento de menores de edad, inteligencia delictiva contra la fuerza pública y comunidades.

Asimismo, es señalado de ser el responsable del desplazamiento forzado de campesinos para apoderarse de tierras, así como homicidios selectivos. De igual manera, en su prontuario se menciona que es testaferro de la estructura, maneja bienes y cabezas de ganado en zonas rurales de La Macarena (Meta).

¿Dónde opera?

Según la información en poder de la fuerza pública, alias “Chimbo de oro” tiene incidencia criminal en veredas de La Samaria, Guaduas, Caño Limón, Alto Villanueva, bajo Villavicencio, El Clocy y Villa Rica, de La Macarena (Meta). De acuerdo con las autoridades, su permanencia en esta región “fortalece las economías ilícitas y el control de corredores estratégicos de movilidad empleados para el narcotráfico y el tráfico de armas”.

La orden de captura que pesa en su contra es por los delitos de reclutamiento ilícito, concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas y municiones de uso restringido, entre otros.

La fuerza pública sostiene que su captura habría permitido un avance significativo en contra del grupo ilegal en el Meta, pues es un hombre “con capacidad de mando, control de recursos y amplia influencia sobre comunidades instrumentalizadas para proteger actividades ilícitas”.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.