“Atacan a la población civil para que cometa delitos”, mindefensa sobre asonadas

Tras las dos asonadas en contra del Ejército ocurridas este fin de semana, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, se refirió a los hechos y rechazó la instrumentalización de los grupos armados sobre la población civil. El jefe de la cartera se refirió especialmente a lo ocurrido en La Macarena (Meta), donde se impidió la captura de alias “Chimbo de oro”, presunto líder de las disidencias de alias Calarcá.

Además de condenar el hecho, el ministro Sánchez aseguró que los grupos armados que usan como escudo a los civiles "siguen violando el derecho internacional humanitario cometiendo crímenes de guerra, crímenes de lesa humanidad, al atacar sistemáticamente a la población civil para que nuestras comunidades a la vez cometan delitos al interrumpir la función constitucional de nuestra fuerza pública".

El alto funcionario se refirió también a lo ocurrido en Belén, municipio de La Plata (Huila), en donde el avance de dos pelotones del Ejército fue impedido por la comunidad, que los obligó a irse del lugar. “Sabemos que dentro de esas personas hay integrantes de esta estructura criminal”, aseguró el ministro. Agregó que el repudio a estas acciones no debe ser solo nacional, sino internacional. Además, sostuvo que “hay unas denuncias que estamos avanzando, porque aquí vimos unos delitos claros que no podemos dejar pasar por alto”.

De igual manera, se dirigió hacia los civiles, a quienes les dijo que “nosotros estamos para protegerlas, pero también Los invitamos a la reflexión, que cuando le cierran las puertas a la fuerza pública, se las abren al crimen, a la violencia, al reclutamiento forzado, a la sangre, el dolor y las lágrimas en los territorios”. El ministro también dijo que “detrás de estos crímenes está alias Popoche, pero también alias Pinzas”. Pidió a la comunidad denunciar presiones y recordó que “hay una recompensa de hasta $100 millones por identificar, individualizar y llevar a la justicia a quienes están detrás de estos crímenes de lesa humanidad”.

Según expresó Sánchez, “cuando nuestra fuerza pública avanza sin doblegarse ante la adversidad para neutralizar la amenaza, la respuesta a esos criminales como las disidencias de alias Mordisco o alias Calarcá es una respuesta cobarde y desesperada, utilizando a la población como escudos humanos, utilizando a los niños, a las mujeres para frenar un avance de nuestra fuerza pública que ellos no pueden contener”.

Desde la cartera agregaron que las comunidades puedes denunciar estos hechos, con absoluta reserva, en las líneas gratuitas nacionales 107, 147, 157 y 165. Así, señalan, pueden ayudar a prevenir el narcotráfico, homicidio, desplazamiento forzado, extorsión y reclutamiento forzado de menores, entre otros.

