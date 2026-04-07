Atacan con explosivos zona rural de El Tarra (Norte de Santander)

Hasta el momento se conoce que hay un muerto y un herido por el hecho. Foto: Redes sociales

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Un nuevo ataque con drones cargados con explosivos se produjo en la vereda Cuatro Esquinas, en El Tarra (Norte de Santander). En esta ocasión, el ataque fue en una finca en la zona rural del municipio.

Los hechos ocurrieron en la noche del pasado 6 de abril y se sabe que el ataque fue hecho con explosivos lanzados desde drones. Hasta el momento se conoce que una persona murió y otra resultó herida por la explosión.

Asimismo, una casa fue consumida por el fuego que dejó el ataque. Las autoridades ya investigan quién estuvo detrás del atentado.

Desde la Personería Municipal de El Tarra publicaron un comunicado en el que pusieron de presente su preocupación por “los hechos de violencia que se han venido presentando de manera reiterada en las veredas aledañas al corregimiento de Filo Gringo”. Aseguraron que “estos acontecimientos constituyen una grave vulneración a los derechos fundamentales de la población, en especial al derecho a la vida, la integridad personal y la seguridad”.

Resaltaron que es “inaceptable que comunidades campesinas, familias, niños, niñas y adultos mayores se vean expuestos a este tipo de acciones que atentan contra su dignidad y bienestar”. Por todo esto, hicieron un llamado para que “los grupos armados al margen de la ley para que se abstengan de ejecutar este tipo de acciones en zonas habitadas y mantengan al margen a la población civil, en estricto cumplimiento de las normas del Derecho Internacional Humanitario (DIH), el cual protege a quienes no participan directamente en las hostilidades”.

Por su parte, la defensora del Pueblo, Iris Marín, dijo que los hechos de violencia en esa zona no son nuevos y que son producto de los “combates entre las disidencias de Calarcá (Frente 33) y el ELN en Filo Gringo - El Tarra”. Agregó que sus acciones “son crímenes y la gente del Catatumbo tiene derecho a la paz, una paz que se construya mirando a la gente y sus derechos”.

Otra vez. O mejor, no han parado.



Combates entre las disidencias de Calarcá (Frente 33) y el ELN en Filo Gringo - El Tarra, #Catatumbo



Lo diremos una y mil veces, hasta que escuchen: son crímenes y la gente del Catatumbo tiene derecho a la paz, una paz que se construya… pic.twitter.com/8ZEcYCOrrr — Iris Marín Ortiz (@MarnIris) April 7, 2026

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