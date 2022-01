Atacan instalaciones militares y de Policía en Cesar, Norte de Santander y Antioquia

Primeras imágenes de los ataques militares perpetrados en la madrugada de este 27 de enero de 2021. Foto: Ataq

En la madrugada de este 27 de enero de 2021, el Ejército Nacional y la Policía reportaron el ataque a varias instalaciones de la Fuerza Pública en Cesar, Norte de Santander y Antioquia. Según los primeros reportes fue atacada con artefactos explosivos la base militar de Chiriguaná, en el Cesar, la cual acabó con la vida del soldado Faider Martínez Gómez. Allí también fue herido con esquirlas otro uniformado, quien de forma inmediata fue auxiliado por socorristas militares y evacuado a un centro médico de Chiriguaná.

“El Ejército de Colombia no se detiene y a esta hora continúan las operaciones militares que permitan identificar a los responsables de este acto terrorista. Así mismo, personal militar experto en antiexplosivos realiza una minuciosa revisión en las instalaciones de la unidad militar y sus alrededores para descartar la presencia de cualquier otro artefacto”, señaló el Ejército en un breve comunicado de prensa.

A su vez, la institución militar reportó que fue atacado el Batallón de Infantería N.°14 Capitán Antonio Ricaurte, ubicada sobre la vía que conduce al municipio de Aguachica, Cesar. De acuerdo con las primeras informaciones, siendo aproximadamente la una de la mañana de este jueves 27 de enero, se escucharon cuatro detonaciones en la base, al parecer por ataque con granadas. Hasta el momento dos militares tienen heridas de consideración, por lo que tuvieron que ser remitidos hacia el Hospital de Aguachica.

Dieciocho uniformados más presentan afectaciones leves y son atendidos dentro de la misma unidad militar por el personal de sanidad. “En hechos simultáneos, también con explosivos fue atacado el Batallón de Infantería N°. 15 General Francisco de Paula Santander, en Ocaña, Norte de Santander. La acción criminal dejó un militar herido y afectaciones a las instalaciones físicas de la unidad. De manera inmediata, señaló el Ejército, se activaron los dispositivos de seguridad externos para ubicar a los responsables.

En estas zonas delinquen los grupos armados organizados del Eln, Clan del Golfo y el frente 33 de las disidencias de las Farc. “El Ejército Nacional rechaza este ataque indiscriminado con métodos y medios prohibidos que ponen en riesgo no solo la integridad de los soldados, sino también de las familias y población civil aledaña al sector, convirtiéndose en una clara violación a los derechos humanos y trasgresión a las disposiciones del derecho internacional humanitario”, puntualizó el Ejército.

Además, fuentes policiales informan que a las 2:30 a.m. de este jueves se registró un ataque con explosivos contra la estación de Policía de Remedios, Antioquia que no dejó heridos y hasta el momento solamente se reporta daños materiales en un carro. En la noche del 26 de enero también se reportó un hostigamiento en el municipio de Corinto, Cauca, pero fuentes en la zona señalaron que el hecho no se escaló y no se presentaron afectaciones.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.