Ataque armado en Caquetá deja dos policías muertos y otros dos heridos

El ataque se registró en el municipio de Cartagena del Chairá, en el departamento de Caquetá. Foto: Policía

Resume e infórmame rápido

Escucha este artículo Audio generado con IA de Google 0:00 / 0:00 1 x

Un ataque armado contra la Policía Nacional dejó dos uniformados muertos y dos más heridos en el municipio de Cartagena del Chairá, en el departamento de Caquetá, en un nuevo hecho que agrava la situación de orden público en el sur del país.

En el ataque murieron el subintendente Luis Alfonso Flórez y el patrullero Rusbel Alexander Lesmes, debido a la gravedad de las heridas provocadas por los impactos de arma.

El atentado se registró cuando un grupo de policías adelantaba labores de vigilancia y control en el ingreso al municipio, momento en el que fueron sorprendidos por hombres armados, presuntamente integrantes de grupos armados, quienes abrieron fuego de manera indiscriminada contra la patrulla.

Lea: Cinco patrulleros de Policía fueron secuestrados en Catatumbo cuando regresaban de permiso

En el mismo hecho resultaron gravemente heridos el intendente Jhorjan Fabián Márquez y el patrullero Jhon Taborda Suárez. Ambos uniformados fueron evacuados de urgencia en helicóptero hacia la ciudad de Florencia, donde permanecen bajo atención médica especializada.

“Rechazo con total contundencia el cobarde asesinato de nuestros policías, el subintendente Luis Alfonso Flórez Flerez y el patrullero Rusbel Alexander Lesmes Moreno, ocurrido en Cartagena del Chairá, Caquetá, mientras cumplían con su deber constitucional de proteger a los colombianos”, publicó el director de la Policía Nacional, el general William Rincón.

De manera preliminar, las autoridades señalaron que el ataque habría sido perpetrado por estructuras armadas que operan en la zona. El general Rincón señaló que los uniformados “fueron atacados vilmente con ráfagas de fusil y a traición, en un acto demencial y en el que dos policías más resultaron heridos”.

Tras lo ocurrido, las autoridades declararon la máxima alerta en la región y desplegaron capacidades operativas y de inteligencia para identificar y capturar a los responsables. Asimismo, se reforzó la presencia policial y militar en el sector para garantizar la seguridad de la población civil.

Para conocer más sobre justicia, seguridad y derechos humanos, visite la sección Judicial de El Espectador.