Ataque con explosivos a estación de Policía en La Vega (Cauca) dejó varios heridos

En la tarde de este domingo 10 de agosto, mientras que el municipio de La Vega (Cauca) celebraba su aniversario 248, la estación de Policía fue atacada. Hombres armados se fueron contra la fuerza pública e hirieron con explosivos y disparos a uniformados y civiles.

La información que se tiene hasta el momento sobre el ataque contra la estación de La Vega se ha conocido, en su mayoría, a través de vídeos en redes sociales grabados y publicados por habitantes del sector que vivieron los hechos.

El ataque habría iniciado pasado el mediodía de este domingo y obligó a parar y suspender las actividades planeadas para la conmemoración del aniversario del municipio. Las autoridades reportaron que hubo dos policías y cuatro civiles heridos en los hechos.

Desde la cuenta de Facebook de la Alcaldía del municipio se informó también del ataque. El la publicación, las autoridades municipales señalaron que “se han registrado más de ocho explosiones, ataques con drones y ráfagas de disparos, poniendo en riesgo la vida de nuestros habitantes y opacando una fecha que debería ser de unión y alegría".

Desde la Alcaldía hicieron un llamado urgente “a todos los grupos armados para que cesen de inmediato los hostigamientos y ataques que están afectando a la población civil”. Aunque todavía se desconoce quién está detrás del ataque, las primeras hipótesis señalan a las disidencias de las Farc lideradas por Iván Mordisco, que hacen presencia en la zona.

