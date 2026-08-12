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Ataque con explosivos contra el Ejército en Huila deja un soldado muerto y varios heridos

El hecho se presentó cuando atendían un llamado por la presencia de un posible cilindro bomba en una carretera.

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Redacción Judicial
12 de agosto de 2026 - 03:11 p. m.
Ataque con explosivos contra el Ejército en Huila deja un soldado muerto y varios heridos
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En la mañana de este miércoles 12 de agosto se registró un ataque con explosivos de grupos ilegales contra el Ejército en vías del departamento del Huila. Según la información entregada hasta el momento por la institución, hay un soldado muerto y varios heridos. El hecho se presentó cuando atendían un llamado por la presencia de un posible cilindro bomba en una carretera.

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Por Redacción Judicial

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