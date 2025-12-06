Ataque con moto bomba dejó una menor y varios adultos heridos en Balboa (Cauca)

Una menor de edad y varios adultos resultaron heridos tras la explosión. Foto: Twitter

Un ataque con una moto cargada con explosivos se presentó en la tarde de este 6 de diciembre en el centro de Balboa (Cauca). En el hecho resultaron heridas varias personas, incluida una menor de edad. Las autoridades investigan lo ocurrido.

La explosión, que se presentó en las inmediaciones de la estación de Policía del municipio, provocó también un incendio que a esta hora trata de ser controlado por la comunidad y las autoridades municipales.

Aunque todavía no se sabe quién estuvo detrás del hecho, las autoridades apuntan preliminarmente al frente Carlos Patiño, del Estado Mayor de las disidencias de las Farc.

Dentro de los inmuebles afectados por la explosión y el incendio está la Cooperativa de Caficultores del Cauca. Ante lo ocurrido, el gerente de la Federación Nacional de Cafeteros, Germán Bahamón, expresó su repudio por el ataque y señaló que “nuestra voz se levanta hoy por Balboa, por el Cauca, por cada colombiano que cree en la vida y rechaza la violencia. El terrorismo no nos intimidará ni frenará el trabajo digno de quienes construyen país desde el campo”.

Adicionalmente, Bahamón hizo un “llamado urgente y respetuoso a la Fuerza Pública y al Gobierno Nacional, es imperativo retomar el control del territorio y proteger a nuestra población civil. La Federación Nacional de Cafeteros ratifica su rechazo frontal al terrorismo y expresa su compromiso inquebrantable con la paz, el desarrollo y la defensa de nuestras comunidades rurales. El Cauca no está solo. Balboa no está solo. Colombia no se arrodilla”.

